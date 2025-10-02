Aromatyczne cynamonki w AirFryer? Sprawdzam!Content Studio

Aromatyczne cynamonki w AirFryer? Sprawdzam!

Chcesz na co dzień szybciej i zdrowiej gotować, nie tracąc przy tym na jakości i smaku ulubionych potraw oraz przekąsek?

W programie Make Life Smarter przyjrzeliśmy się dokładniej możliwościom AirFryera Philips Ovi Smart 2.0 - odkryliśmy jego dodatkowe funkcje, pokazaliśmy sprytne ułatwienia i podzieliliśmy się trikami, które zdecydowanie usprawniają pracę w kuchni. Sprawdź sam, jak to wielofunkcyjne urządzenie poradziło sobie z cynamonkami!

