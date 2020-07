Co się kryje w polskim drobiu?

Polska jest liderem produkcji drobiu w Europie. W 2017 roku w naszym kraju wyprodukowano dwa i pól miliona ton mięsa drobiowego, z czego około milion dwieście tysięcy ton wyeksportowano do innych krajów. Spożycie mięsa z kurczaków rośnie od lat...

W 2000 roku statystyczny Polak skonsumował zaledwie 14,5 kg drobiu, a w 2016 roku liczba ta wzrosła ok. 20,5 kg mięsa na mieszkańca. Dlaczego drób jest w naszym kraju tak bardzo popularny? Czy jest smaczniejszy niż wieprzowina oraz wołowina? To kwestia indywidualna. Nie można jednak zaprzeczyć, że głównym powodem, dla którego idąc do sklepu wybieramy drób, jest cena. Szynka po dziesięć złotych za kilogram, filet za osiem, czy udka za dziewięć. Te ceny są dla nas tak atrakcyjne, że kupujemy kurczaki na potęgę. Nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego płacimy tak mało, chociaż koszty produkcji z roku na rok rosną.