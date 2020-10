Co się kryje w wędlinach?

ZDROWIE |

Wyroby masarskie cieszą się w Polsce dużą popularnością. Chętnie je kupujemy i zajadamy się nimi niemal codziennie. Czy zastanawialiście się kiedyś jak produkuje się wędliny i co zawierają w swoim składzie? Nie bez powodu wiele osób, które poznały tę „tajemnicę” zrezygnowało z ich jedzenia.

1 / 10

Do produkcji wędlin wykorzystuje się mięso wieprzowe, wołowe bądź drobiowe z dodatkiem przypraw i mieszanek peklujących. Producenci mają na celu stworzenie wyrobów przede wszystkim smacznych, o atrakcyjnym wyglądzie, konsystencji i długiej trwałości. W tym celu dodaje się do nich między innymi białko sojowe, karagen czy błonnik. Podczas produkcji wędlin, mięso jest mielone, a później łączone z innymi składnikami. W trakcie mieszania można uzyskać jednolitą pod względem spójności, koloru oraz smaku masę mięsną, która następnie jest dostarczana do sklepów jako wędlina. W taki sam sposób wyrabia się kiełbasy, parówki czy serdelki.