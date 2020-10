ZDROWIE |

Ostatnie, trudne miesiące pandemii, sprawiły, że wiele kobiet odłożyło profilaktykę "na później". Dziś lekarze apelują: konsekwencje tych zaniedbań mogą być tragiczne! Regularne badania profilaktyczne są niezbędne, by zachować zdrowie, a w razie choroby, w porę rozpocząć terapię. Oto siedem badań, które każda kobieta powinna wykonać raz w roku:

Morfologia plus TSH Pełna morfologia to badanie, które każda z nas powinna wykonać przynajmniej raz w roku, a niektórzy lekarze zalecają badać się nawet co sześć miesięcy. Morfologia jest badaniem wyjątkowo czułym i pozwala zauważyć pierwsze, nawet niewielkie zmiany w funkcjonowaniu organizmu, wykryć stany zapalne, problemy z krzepliwością krwi czy anemię. Do przeprowadzenia badania powinny skłonić nas również takie objawy jak osłabienie, nawracające infekcje, bóle stawów i mięśni oraz obecność siniaków na ciele. Raz w roku powinnyśmy również wykonać badanie TSH. Oznaczenie stężenia TSH to bardzo czułe badanie, pozwalające wykryć zaburzenia czynności tarczycy. Kobiety starające się o dziecko powinny wykonywać TSH jeszcze częściej - w takim wypadku jego wartość nie powinna przekraczać 2,5.