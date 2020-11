Sześć produktów antywirusowych

ZDROWIE |

Do obrony przed wirusami mogą przyczynić się działania profilaktyczne, do których należy zdrowa dieta, oparta przede wszystkim na produktach roślinnych. Warzywa, owoce, zioła oraz przyprawy zawierają antywirusowe związki i choć działania wielu nie znamy jeszcze dokładnie, to posiłki oparte na roślinach z pewnością wzmocnią odporność. Oto produkty, które warto włączyć do diety, by nie dać się wirusom!