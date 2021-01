10 zmian na skórze, których nie wolno ignorować

Coraz więcej mówi się o profilaktyce czerniaka, najczęściej występującego nowotworu skóry. Nie tylko znacznie ostrożniej korzystamy ze słońca, ale i częściej konsultujemy się z dermatologiem. Niestety, nie do wszystkich zmian na ciele podchodzimy równie poważnie. Niektóre schorzenia są wciąż bagatelizowane przez pacjentów i co najgorsze - leczone są na tzw. własną rękę. To duży błąd, który może nas bardzo wiele kosztować.