Jedz, nie kradnij

ZDROWIE |

Chcesz jeść i delektować się smakiem bez lęku, że przytyjesz. Dla wielu osób to bardzo trudne. Są wśród nas tacy, którzy siadając do stołu nieustannie kalkulują co im wolno, a czego nie, bywa, że robią to nieprzerwanie. Takie życie jest gehenną. Jak z nią skończyć i skoncentrować się na radości z jedzenia? Przestań zachowywać się przy stole jak złodziej.