Pomóż sobie strawić tłusty czwartek

ZDROWIE |

Wielkimi krokami nadciąga dzień, w którym folgujemy sobie w pochłanianiu zakazanych na co dzień pyszności. W tłusty czwartek niepodzielnie rządzi pączek. Delicja, która powstaje na bazie mąki, cukru i jest smażona w głębokim tłuszczu. Trudno łudzić się, że pączek mógłby być włączony do modelu zdrowego żywienia, ale to właśnie jego urok. Czasem trzeba zjeść coś niezdrowego, może nawet trochę za dużo, by z większym apetytem wrócić do mądrej, zbilansowanej diety. Kiedy zdarzy ci się przesadzić, pomóż trzewiom strawić nadmiar tłustej pączkowej słodyczy i sięgnij po napary ziołowe.