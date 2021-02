ZDROWIE |

Jesteś wilkiem, lwem, niedźwiedziem, a może jednak bardziej delfinem? Sprawdź, co to oznacza i w jaki sposób wpływa na figurę. Nieregularny sen może skutkować nadwagą.

1 / 5

Wydaje się, że sen nie jest specjalnie wymagającą i skomplikowaną czynnością życiową. Trzeba się położyć, zamknąć oczy i dać organizmowi wypocząć. Najlepiej przez 6-8 godzin, w przewietrzonym pomieszczeniu i koniecznie wygodnym łóżku. Jednak nie u każdego tak to wygląda. Eksperci wyróżniają cztery podstawowe chronotypy. To pojęcie, które odnosi się do regulującego czas spania i czas aktywności wewnętrznego, zegara biologicznego. Krótko mówiąc – kiedy, w jaki sposób, na jak długo zasypiamy i czy organizm ma czas na zdrową regenerację. Którym typem jesteś i co to dla ciebie oznacza?