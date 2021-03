Kurkuma: Indyjski szafran w polskiej kuchni

ZDROWIE |

Jest sekretnym składnikiem curry, to ona barwi ryż nadając mu żółto-pomarańczowe odcienie. W Polsce coraz większą popularnością cieszy się kurkuma sproszkowana, ale bez trudu kupimy również świeży korzeń tej rośliny. Z zewnątrz do złudzenia przypomina miniaturowe kłącza imbiru, dopiero po zdjęciu skórki pokazuje swoje wyraziste oblicze. Ochra czy wściekła pomarańcza? Intensywność to jej drugie imię. Jak jeść i pić kurkumę, a przede wszystkim po co?