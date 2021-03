ZDROWIE |

Dzięki odpowiednio dobranej terapii miała poczuć się lepiej, a prawie przypłaciła to życiem. Jej skóra zaczęła się oddzielać, dlatego lekarze zdecydowali o wprowadzeniu pacjentki w stan śpiączki farmakologicznej. Zdjęcia ze szpitala zszokowały opinię publiczną.

1 / 4

Problemy psychiczne to zmora naszych czasów. Na szczęście istnieją mniej lub bardziej inwazyjne sposoby, żeby sobie z nimi poradzić. Zazwyczaj oznacza to psychoterapię i przyjmowanie leków, które pomogły już milionom ludzi. Niestety, każdy reaguje inaczej i czasami zdarzają się działania niepożądane. Christan Bennett niemal przypłaciła to życiem. Młoda kobieta po wizycie u specjalisty, który zdiagnozował u niej m.in. depresję, zaczęła przyjmować znany na rynku preparat. Na początku nic nie zapowiadało tragedii, bo antydepresant przez pierwsze tygodnie działał i nie wywoływał reakcji ubocznych. Te jednak się pojawiły. Gorączka, później nerwobóle, obezwładniająca migrena, krwawienie dziąseł i można tak jeszcze długo wyliczać.