Biała rzodkiew – ostry akcent przedwiośnia

ZDROWIE |

Zimą i na progu wiosny najcenniejsze są warzywa korzeniowe, to one najdłużej zachowują wartości odżywcze. Przywykliśmy już do marchwi i buraków czerwonych, zdecydowanie zbyt rzadko sięgamy po białą rzodkiew. Jej charakterystyczny, ostry smak powinien zająć ważne miejsce w marcowym menu – pomoże rozbudzić przewód pokarmowy i przygotować organizm na przywitanie wiosny.