Jedzenie z barów szybkiej obsługi wydaje się mało dietetyczne, ale ona widzi to inaczej. Każdy produkt jest dokładnie opisany, a znając wartości odżywcze dań można podobno sporo schudnąć. Ona w ten sposób straciła już niemal 1/3 masy ciała.

Niektórzy doskonale wiedzą, że powinni zacząć odżywiać się w zdrowszy i bardziej racjonalny sposób, ale mimo wszystko tego nie robią. To nie tylko kwestia uzależnienia od jedzenia, ale często także bezradności. Dieta wydaje się czymś skomplikowanym, bo liczenia kalorii i składników odżywczych raczej nie uczą w szkole. Ona znalazła prosty (a przy okazji kontrowersyjny) sposób, żeby nad tym zapanować. Zamiast samodzielnie przygotowywać posiłki i mierzyć porcje na kuchennej wadze – sięga po gotowce. I to nie byle jakie, bo z popularnej sieci restauracji fast food. Jak to możliwe, że wciąż chudnie? Amerykanka zdradziła swój sekret.