Popularny lek zniszczył jej twarz. To częsty efekt uboczny

Stosowana przez nią maść pozwoliła wyleczyć skórę, ale tylko na jakiś czas. Po kilku latach uzależniona od specyfiku cera odmówiła posłuszeństwa. Dziś wygląda nawet gorzej niż przed rozpoczęciem kuracji.

Choroby skóry zazwyczaj nie należą do najgroźniejszych, ale potrafią bardzo uprzykrzyć życie. Zwłaszcza, jeśli nie da się ich ukryć i z czasem wyglądamy po prostu gorzej. Egzema bez wątpienia należy do takich dolegliwości. Przypadłość nazywana również wypryskiem kontaktowym to przewlekły stan zapalny, którego objawami są m.in. rumień, grudki, swędzenie, suchość, pęcherze i strupy. Cera jest wiecznie podrażniona, bolesna i zaogniona. Leczenie nie zawsze przynosi efekt, a czasami może wręcz zaszkodzić, o czym ona boleśnie się przekonała.