Nikt nie wiedział, dlaczego wciąż tyje. Wydało się

ZDROWIE |

Alexandra Atheinitou niewiele jadła, a mimo to waga rosła w zastraszającym tempie. Dopiero po latach przyznała mężowi, że nie była z nim do końca szczera. Kiedy prawda wyszła na jaw, znalazła w sobie chęć do radykalnej zmiany.