Dłonie kobiety w nietypowy sposób reagują na zmianę temperatury. Zdjęcia opublikowane w sieci wywołały lawinę komentarzy, także ze strony innych osób dotkniętych tą przypadłością. Dlaczego palce nagle zmieniają swój kolor i drętwieją?

Ludzkie ciało potrafi zaskakiwać, a czasami wręcz przerażać. Zwłaszcza, kiedy mamy do czynienia z mało znaną przypadłością, która dziwnie wygląda. Objaw Raynauda zdecydowanie do nich należy, choć wcale nie jest tak rzadko spotykany. Przekonała się o tym pewna internautka. Opublikowała w sieci fotografię dłoni swojej matki, a w komentarzach od razu zawrzało. Okazuje się, że nietypowy "defekt" łatwo wytłumaczyć, a zjawisko to jest dość powszechne. Bielejące palce występują najczęściej u kobiet.