Maddie Spahr w bardzo krótkim czasie schudła o połowę. Choć pozbyła się szkodliwej nadwagi, zyskała zupełnie inny "defekt". Osoby w podobnej sytuacji często decydują się na operację plastyczną, ale ona nie ma zamiaru niczego poprawiać.

Niektóre problemy ciągną się za nami przez długie lata i powoli tracimy nadzieję, że można coś z tym zrobić. Tak zazwyczaj jest z otyłością. Kiedy nadwaga towarzyszy nam od wczesnego dzieciństwa, w dorosłym życiu najprawdopodobniej niewiele się zmieni. Chyba, że ktoś nam pomoże i znajdziemy w sobie wystarczająco dużo samozaparcia. Do szkodliwych nawyków łatwo się przyzwyczaić, a wyjątkowo ciężko je zwalczyć – przekonuje nasza bohaterka, która ostatecznie wygrała tę walkę. To było ogromne wyzwanie, a skutki uboczne widoczne są do dzisiaj.