Laudiane Fernandes od urodzenia boryka się z naczyniakiem na twarzy. Ma na koncie już osiem operacji, ale efekt wciąż nie jest zadowalający. Teraz walczy nie tylko z chorobą, ale także bezlitosnymi krytykami.

Naczyniaki to jedna z najczęściej występujących wad wrodzonych. Wpływają nie tylko na wygląd, ale także pewność siebie. Dobrze wie o tym nasza bohaterka, która przyszła na świat z dużym znamieniem na czubku nosa. Towarzyszył jej przez wiele lat i wpędzał w kompleksy, ale sytuacji nie poprawił nawet zabieg chirurgiczny. Guz co prawda zniknął, jednak pojawiły się efekty uboczne. Konieczne były kolejne operacje, które odcisnęły ogromne piętno na wizerunku kobiety. Do dziś krzywe spojrzenia i przykre komentarze ze strony nieznajomych to dla niej codzienność.