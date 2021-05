Kompot z rabarbaru: Samo zdrowie

Pamiętasz jeszcze czasy sprzed epoki instant? Jednym z ich symboli jest kompot, podawany nie tylko do niedzielnego obiadu. Później na polskich stołach pojawiły się wielkie butelki z napojami gazowanymi. Co w nich jest? Masa cukru i spora dawka chemii, a wszystko opakowane w plastik, którego cząstki są w organizmie każdego z nas. Może już czas zwrócić w stronę zdrowia? Zachęcam do przygotowania prostych i zdrowych kompotów. Dostępny w maju rabarbar może być ich wdzięczną bazą.