Każdy z nas ma swoje ulubione kulinarne duety, jednak często nie jesteśmy świadomi jak zgubny wpływ mogą one mieć na zdrowie. Sałatka z pomidorów i ogórków to zaledwie czubek góry lodowej - sprawdź jakich innych połączeń warto unikać!

Herbata i cytryna Polacy kochają pić herbatę z cytryną, choć jest to połączenie nie do przyjęcia w większości krajów. Ich mieszkańcy mają zresztą sporo racji - źle przyrządzony napój nie tylko nam nie służy, ale może wręcz szkodzić! Najgorsze połączenie to mocna, czarna herbata, do której dorzucamy plaster cytryny. W tym momencie w naczyniu dochodzi do niebezpiecznej reakcji, podczas której z listków herbaty wydobywać zaczyna się glin. W normalnych warunkach jest on nieprzyswajalny i niegroźny, ale w duecie z cytryną przekształca się w cytrynian glinu - szkodliwy i łatwo przyswajalny przez organizm. Wielbiciele herbaty mogą jednak spać spokojnie, wystarczy bowiem zastosować jeden prosty trik, by bez obaw raczyć się ulubionym napojem. Po zaparzeniu herbaty należy wyciągnąć z naczynia wszystkie listki lub torebkę i odczekać kilka minut. Do lekko przestudzonej herbaty można już bezpiecznie dodać sok z cytryny i cieszyć się kubkiem ulubionego napoju.