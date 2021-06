ZDROWIE |

Działają antynowotworowo, wzmacniają odporność, pomagają zwalczać infekcje i są prawdziwą witaminową bombą. Super pokarmy do zadań specjalnych cieszą się coraz większą popularnością, szczególnie teraz, w dobie pandemii. Oto sześć wyjątkowych produktów, które warto włączyć do diety już dziś!

1 / 6

Migdały W grupie orzechów i bakalii migdały plasują się na jednej z najwyższych pozycji. Nic dziwnego, to witaminowa bomba i doskonałe źródło białka - aż 20 gramów na 100 gramów produktu. Migdały mają mnóstwo prozdrowotnych właściwości, już w czasach starożytnych uważano je za symbol płodności. Dziś wiemy również, że są doskonałym źródłem magnezu i niezwykle ważnych witamin z grupy B. To właśnie one odpowiadają za prawidłową pracę układu nerwowego, koncentrację i pamięć. W chwilach stresu i gorszego samopoczucia migdały są wręcz na wagę złota, dietetycy polecają je także osobom cierpiącym na depresję i stany lękowe. Co ciekawe, mimo dość wysokiej kaloryczności, migdały mogą pomóc utrzymać właściwą masę ciała. Zawarte w nich nienasycone kwasy tłuszczowe zapobiegają odkładaniu się mało estetycznej oponki.