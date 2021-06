Diagnoza: Zespół Escobara. Każda kolejna operacja to eksperyment

ZDROWIE |

Grace Novacheck ma dopiero 14 lat, a na koncie już ponad 30 operacji. Średnio dwa razy w roku trafia na stół, by wreszcie poczuć się dobrze we własnym ciele. Amerykanka cierpi na zespół mnogich płetwistości. Bardzo rzadką chorobę genetyczną, która wpływa na wygląd i sprawność. Walka o jej zdrowie wciąż trwa.

1 / 7

Dla większości z nas młodość jest najpiękniejszym okresem w życiu. To czas, gdy poznajemy świat i możemy sobie pozwolić choć na odrobinę beztroski. Nie wszyscy mają jednak tyle szczęścia. Ona od urodzenia pozostaje pod opieką lekarzy, a zamiast bawić się z przyjaciółmi – nabiera sił po kolejnych operacjach. Osoby dotknięte chorobami genetycznymi rzadko mogą cieszyć się młodzieńczą spontanicznością. Ich życie ograniczają najróżniejsze schorzenia i terminy kolejnych zabiegów. To nieustająca walka o normalność, która urasta do rangi największej wartości. Chcą nie tylko jakoś funkcjonować, ale też nie odróżniać się za bardzo od rówieśników. Jej przypadłości trudno nie zauważyć, bo geny wpłynęły nie tylko na sprawność, ale też wygląd dziewczynki.