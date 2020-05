Ich czyny budzą odrazę. W społecznej świadomości uchodzą za przykład tego, jak zły może być człowiek. Jednak w seryjnych mordercach jest też coś, co nas intryguje. Jakie mają IQ? Kim najczęściej są z zawodu? Według jakiego klucza wybierają ofiary? Na jaką potrawę decydowali się w ramach ostatniego posiłku, gdy czekali na wykonanie kary śmierci?

Zdjęcie "Seryjni mordercy. Wstrząsające wydarzenia. Okrucieństwa. Narzędzia zbrodni", Michelle Kaminsky /materiały prasowe

Na te i wiele innych pytań odpowiada Michelle Kaminsky w książce "Seryjni mordercy. Wstrząsające wydarzenia. Okrucieństwa. Narzędzia zbrodni", która do polskich księgarń trafi wiosną.

Torturowali, gwałcili, mordowali. Każde z nich pozbawiło życia co najmniej trzy osoby, przy czym każda ze zbrodni miała miejsce innego dnia i w innym miejscu. Prowadzą podwójne życie i tej jego dziedziny pomiędzy morderstwami nie ukrywają przed otoczeniem. Wśród przyjaciół i sąsiadów uchodzą zazwyczaj za kulturalnych, miłych ludzi.



Fachowo nazywa się to "maską zdrowego umysłu" - i na tym, między innymi, polega fenomen seryjnych zabójców. W jaki sposób najczęściej pozbawiają życia? Co popycha ich do zbrodni? Kim był dr Śmierć? Kto zabił dwoje dzieci - w wieku 3 i 4 lat - a po odsiedzeniu wyroku legalnie otrzymał nową tożsamość, by... chronić własne dziecko przed prześladowaniem?

Czy wiesz, do czego zdolna była siostrzenica króla Polski, która do dziś uważana jest za najgorszą zabójczynię w historii? Kto i dlaczego trzyma w piwnicy mózg jednego z najgroźniejszych seryjnych morderców?

Na łamach książki "Seryjni mordercy. Wstrząsające wydarzenia. Okrucieństwa. Narzędzia zbrodni" Michelle Kaminsky odsłania najciemniejszą stronę ludzkiej natury. Odziera z tajemnicy anioły śmierci i czarne wdowy. W gęstwinie ciekawostek i nieznanych dotąd faktów stara się udzielić odpowiedzi na pytania o to, jak rodzi się morderca, jak wybiera swoje ofiary, dlaczego przez tak długi czas zostaje niezauważony i wreszcie - czy możemy go w porę rozpoznać?



Michelle Kaminsky - od piętnastu lat jest niezależną autorką i redaktorką. Od 2004 roku pisze dla "Forbesa" i "LegalZoom". Ukończyła studia prawnicze w Temple University Beasley School of Law. Specjalizuje się w prawie karnym i gospodarczym.