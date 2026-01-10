10 sekund prawdy. Sprawdź swój refleks umysłowy w teście IQ

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Regularne rozwiązywanie łamigłówek to świetny sposób na pobudzenie umysłu i rozpoczęcie dnia z energią oraz jasnością myślenia. Szczególnie warto po nie sięgać wtedy, gdy brakuje słońca, a pogoda nie sprzyja dobremu nastrojowi - taka gimnastyka dla mózgu potrafi skutecznie poprawić koncentrację i humor. Czy podejmiesz się wyzwania?

Ilustracja przedstawia logiczną zagadkę tekstową. W górnej części znajduje się cytat wypowiedziany przez ojca do dziecka, poniżej znajduje się pytanie 'Jak to możliwe?'. W lewym dolnym rogu umieszczona jest rysunkowa postać dziecka o zmartwionej minie,...
Test IQ: Czy jesteś osobą kreatywną? Proste ćwiczenie wszystko wyjaśniCanva ProINTERIA.PL

Test na inteligencję: Najbystrzejsi znają odpowiedź od razu

Ta zagadka sprawdzi, czy potrafisz myśleć nieszablonowo i kreatywnie. Przekonaj się, czy umiesz wyjść poza utarte schematy i spojrzeć na problem z innej perspektywy. Rzuć okiem na poniżą łamigłówkę i spróbuj rozwiązać ją w mniej niż 10 sekund. Tylko nieliczna grupa użytkowników zmieściła się w czasie. Gotowy? Zaczynamy!

Ojciec mówi do dziecka: „Dziecko, jestem twoim ojcem, ale ty nie jesteś moim synem.”Jak to możliwe?
Starsza kobieta w okularach trzyma rękę na brodzie w zamyśleniu, po lewej stronie kobieta z lupą patrzy na tekst, po prawej młoda kobieta robi notatki na tablecie; w tle fioletowe puzzle i żarówka symbolizująca pomysły, na górze logo Interia Kobieta i ...
Kliknij obrazek i sprawdź nasze pozostałe łamigłówkiCanva ProINTERIA.PL

Poprawne rozwiązanie

Udało się? Gratulacje! Twoje zdolności kreatywnego myślenia są naprawdę imponujące. To niezwykle cenna cecha, która przydaje się w codziennych obowiązkach, a w pracy zawodowej jest szczególnie pożądana. Jeśli jednak nie rozwiązałeś tej łamigłówki, pamiętaj, że można to poprawić. Każdy dzień jest inny, a na naszą zdolność nieszablonowego myślenia wpływają różne czynniki, takie jak stres czy zmęczenie. Ćwicz regularnie, a zauważysz poprawę! Dziękujemy za udział w tej zabawie. Poniżej znajdziesz prawidłową odpowiedź.

Wyjaśnienie: Dziecko jest córką, a nie synem. 
Młoda kobieta w okularach, z długimi brązowymi włosami, uśmiecha się szeroko, nosi jasny sweter, znajduje się w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
Regularne rozwiązywanie testów na inteligencję znacznie poprawi pracę twojego umysłuvadymvdrobot123RF/PICSEL

Podobała ci się nasza matematyczna zabawa? Sprawdź pozostałe łamigłówki:

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 161: Aleksandra KarasińskaINTERIA.PL

Najnowsze