Ta zagadka sprawdzi, czy potrafisz myśleć nieszablonowo i kreatywnie. Przekonaj się, czy umiesz wyjść poza utarte schematy i spojrzeć na problem z innej perspektywy. Rzuć okiem na poniżą łamigłówkę i spróbuj rozwiązać ją w mniej niż 10 sekund. Tylko nieliczna grupa użytkowników zmieściła się w czasie. Gotowy? Zaczynamy!

Ojciec mówi do dziecka: „Dziecko, jestem twoim ojcem, ale ty nie jesteś moim synem.”Jak to możliwe?

