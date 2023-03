Spis treści: 01 Jezus przemówił do dziewczynki w niezwykły sposób?

02 Od małego otoczona wiarą. Początek mistycznej drogi Hanny

03 Hanna mistyczką, ale tylko dla wyznawców Ruchu Rodzin Nazaretańskich

04 Wpływ religii i sekt na zdrowie psychiczne ludzi

Jezus przemówił do dziewczynki w niezwykły sposób?

Hanna, gdy usłyszała głos Boga, miała 12 lat. Dziewczynka z Żoliborza usłyszała od Jezusa, że ją bardzo kocha. Stało się, to gdy Hanna myła ręce pod bieżącą wodą.

Teresa Neumann – niemiecka mistyczka i stygmatyczka. W swoich wizjach widziała losy Polski

Objawienia z Trevignano Romano. To tam Matka Boska ostrzegła wiernych!

Tak Maryja objawiła się mieszkańcom małej wsi. Oszołomieni ludzie odmawiali różaniec

Eugenia Władysława Fronczak: Co przekazała jej Matka Boska? Miała mieć wrażenie, że Jezus... mówi do niej z kranu. Później dziewczynka miała jeszcze wielokrotnie słyszeć głos Boga podczas mszy świętej.

Dlaczego więc o mistyczce z warszawskiego Żoliborza, która żyła tam na początku lat 90., dziś nie jest głośno w Kościele katolickim?

Przecież w wierze chrześcijańskiej wiele jest historii objawień, które nawet nie zostały zaakceptowane przez duchownych, ale cieszą się ogromną popularnością.

Reklama

Zobacz też: Baba Wanga i przepowiednie na 2022 rok

Uznaniem cieszą się zwłaszcza te historie, w których na powiernika objawienia i tajemnic świata zostało wybrane dziecko — dzieci z Fatimy, Bernadeta z Lourdes, czy dzieci z La Salette, są tego najlepszym dowodem.

Dlaczego więc i Hanna z Polski, która usłyszeć miała głos Jezusa, nie zyskała takiego rozgłosu? Wiele może o tym mówić całe jej wcześniejsze 12-letnie życie, które może świadczyć o tym, że nie doszło do objawienia, a do zaburzenia.

Od małego otoczona wiarą. Początek mistycznej drogi Hanny

Zdjęcie 12-letnia Hanna gorliwie modliła się od dziecka / 123RF/PICSEL

Hanna poznać miała Boga, gdy była małym dzieckiem. Pierwszy raz na spotkanie grupy religijnej zaprowadziła ją mama. Grupa modliła się, a mała Hania bawiła się i rysowała w kącie pomieszczenia.

Dźwięk modlitwy towarzyszył jej od zawsze, choć tylko matka dbała o jej religijność, bo ojciec, będący Japończykiem, choć ochrzczony, nie był wierzący.

Jednak w wieku 12 lat Hanna uczona religii przez matkę, przyjęła "Akt oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościoła" i zaangażowała się w udział w Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Zobacz też: Gorzkie Żale 2023: Kiedy się rozpoczynają? Jak się przygotować?

To ruch religijny, który stworzyli ks. Tadeusz Dajczer i ks. Andrzej Buczel w 1985 r. w Warszawie.

"Członkowie Ruchu są wpatrzeni we wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pragną oni naśladować jej świętość, która realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie" - czytamy na oficjalnej stronie Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Obecnie to jeden z największych ruchów maryjnych w Polsce. Jednak sam Kościół katolicki ze sceptycyzmem patrzy na działania Ruchu, a ci, którzy z niego odeszli jawnie nazywają go sektą.

To właśnie w rygorystycznym nurcie wiary wyrosła Hanna, która dwa razy w tygodniu pojawiała się u spowiedzi i codziennie uczestniczyła we mszy świętej.

"Miałam poczucie, że jesteśmy lepsi niż 'niedzielni katolicy'" - powiedziała Hanna w rozmowie z "Dużym Formatem".

Hanna mistyczką, ale tylko dla wyznawców Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Zdjęcie Jezus i Maryja w objawieniach wybierają na powierników tajemnic dzieci / 123RF/PICSEL

Po zdarzeniu, w którym po latach codziennych modlitw, spowiedzi, rozmów z duchownymi Ruchu i poznawaniu sekretów wiary, Hanna miała usłyszeć głos samego Jezusa, dziewczynka została uznana szybko za mistyczkę.

Oczywiście stało się to tylko w obrębie wyznawców Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Kult Hanny w ruchu trwał aż do jej 18. urodzin. To właśnie wtedy dziewczyna miała stracić wiarę we wszystko w to, w co wierzyła od dziecka.

Zobacz także: 5 warunków dobrej spowiedzi. Jakie są i co oznaczają?

Będąc na rekolekcjach miała znów usłyszeć głos, ale tym razem nie pochodził on od Boga.

"Boga nie ma, a jeśli nawet jest, to nie jest Bóg Miłosierny" - miała usłyszeć wówczas 18-letnia Hanna.

Gdy opowiedziała to członkom swojego Ruchu, nie spotkała się ze zrozumieniem i jednocześnie przestała być dla nich mistyczką.

Wpływ religii i sekt na zdrowie psychiczne ludzi

Zdjęcie Wiara może mieć wyjątkowo silny wpływ na psychikę osób praktykujących / 123RF/PICSEL

Nie od dziś wiadomo, że z naukowego punktu widzenia przynależność do sekt, lub niezwykle intensywna wiara, może mieć wpływ na zdrowie psychiczne człowieka.

W wielu ludziach na całym świecie jest mocna potrzeba przynależności do różnych organizacji, w tym i religijnych oraz potrzeba wiary.

Jednak, gdy w życiu człowieka pojawia się niespotykana gorliwość religijna lub przynależność do sekty, może to nieść za sobą konsekwencje dla zdrowia psychicznego.

Według Anny Wawrzonkiewicz-Słomskiej i Pauliny Cabak, autorek artykułu naukowego "Sekty jako zagrożenie dla człowieka", w wyniku konsekwencji mogą pojawić się chociażby wahania nastrojów, czy odcięcie od dotychczasowych światopoglądów.

"W tym obszarze bardzo charakterystyczne jest występowanie huśtawki nastrojów — od euforycznej radości po depresję. Nierzadko pojawia się też ciągły niepokój, stany lękowe, a nawet zmiana osobowości" - czytamy w artykule.

Psychiatria i psychologia wielokrotnie wyjaśniały w naukowy sposób takie zjawiska jak objawienia, opętania, transy, czy nawet stygmaty.

Dlatego też Kościół katolicki w ostrożny sposób podchodzi do wszelkich objawień, opętań oraz cudów, by nie wspierać takich historii jak ta z początku lat 90. z warszawskiego Żoliborza, gdzie Jezus miał przemówić do 12-latki.