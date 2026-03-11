153. edycja "Jednego z dziesięciu" ruszyła. Poradzisz sobie z pytaniami z drugiego odcinka?
9 marca 2026 roku wyemitowano drugi odcinek 153. edycji kultowego teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Pytania Tadeusza Sznuka jak zawsze były zróżnicowane zarówno pod względem poziomu trudności, jak i poruszanych dziedzin, wybraliśmy 10 z nich. Zapraszamy do quizu z pytań zadawanych w "Jednym z dziesięciu".
Pierwsze odcinki 153.edycji "Jednego z dziesięciu"
Pierwszy odcinek, wyczekiwanej przez fanów, 153. edycji teleturnieju "Jeden z dziesięciu" stacja TVP 2 wyemitowała 6 marca 2026 roku. Był to niezwykle emocjonujący epizod, w którym dwie uczestniczki zachowały swoje szanse, a wygrała pani Małgorzata Leszyńska, która zgromadziła więcej punktów i została wpisana na listę zwycięzców z wynikiem 162.
Natomiast w poniedziałkowym finale można było odnieść wrażenie, że uczestnicy dobrze się bawią, jednak wynik 51 punktów może się okazać zbyt niski, by zwycięzca odcinka zakwalifikował się do Wielkiego Finału serii. Czy pytania z 9 marca były wyjątkowo trudne? Sprawdź, rozwiązując nasz test.
