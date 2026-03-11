Pierwsze odcinki 153.edycji "Jednego z dziesięciu"

Pierwszy odcinek, wyczekiwanej przez fanów, 153. edycji teleturnieju "Jeden z dziesięciu" stacja TVP 2 wyemitowała 6 marca 2026 roku. Był to niezwykle emocjonujący epizod, w którym dwie uczestniczki zachowały swoje szanse, a wygrała pani Małgorzata Leszyńska, która zgromadziła więcej punktów i została wpisana na listę zwycięzców z wynikiem 162.

Natomiast w poniedziałkowym finale można było odnieść wrażenie, że uczestnicy dobrze się bawią, jednak wynik 51 punktów może się okazać zbyt niski, by zwycięzca odcinka zakwalifikował się do Wielkiego Finału serii. Czy pytania z 9 marca były wyjątkowo trudne? Sprawdź, rozwiązując nasz test.

Test z pytań, które padły w drugim odcinku 153. edycji "Jednego z dziesięciu" Rozpocznij quiz

