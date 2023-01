23-latka uwięziona w ciele dziecka. Ludzie nie mają dla niej litości

Życie i styl

Shauna Rae to 23-letnia Amerykanka, która została bohaterką serialu dokumentalnego. Choroba, na którą zachorowała jako dziecko sprawiła, że jej wygląd zewnętrzny od tego czasu praktycznie się nie zmienił. Rae staje się przez to obiektem złośliwości płynących od ludzi z jej otoczenia. A wszystko to przez związek z trzy lata starszym mężczyzną.

Zdjęcie 23-letnia Shauna wygląda jak 8-letnia dziewczynka. Mentalnie jest dorosłą kobietą / Facebook @SchengenStoryNews / 123RF/PICSEL