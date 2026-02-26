Wystarczy kilka minut, by uspokoić zszargane nerwy. Po ciężkim dniu warto znaleźć czas, by się wyciszyć. Nie chodzi o długie godziny - dzięki prostym praktykom wystarczy nawet kilka minut. Prezentujemy trzy sposoby na relaks.

Oddech 4-6. Prosta technika relaksacyjna

Oddech 4-6 to prosta technika, która redukuje stres, obniża tętno i pozytywnie wpływa na sen. Na czym polega? Tak wykonasz ją krok po kroku:

Wdech przez nos: 4 sekundy.

Wydech przez usta: 6 sekund.

Całość powtórzy 5 razy.

Dłuższy wydech pomaga aktywować układ przywspółczulny odpowiadający za regenerację i wyciszenie. Z dobroczynnych właściwości prostej techniki nie musisz czekać do wieczora. Możesz ją praktykować w pracy czy podczas zakupów. Świadome oddychanie doskonale koi nerwy, dotlenia organizm i obniża poziom kortyzolu we krwi.

Ćwiczenia oddechowe to doskonałe rozwiązanie dla osób żyjących w stresie i mających problemy z zasypianiem. Głębokie wdechy i powolne wydechy pozwalają się wyciszyć i zasnąć.

Medytacja. Wystarczy kilka minut, by "wrócić do siebie"

Tutaj raczej zaskoczenia nie ma. Medytacja to prosty sposób na dbanie o równowagę psychiczną. Korzyści z niej płynące odczujesz dzięki regularnej praktyce. Sprawdza się również doraźnie, w przypadku silnego stresu.

Jeśli zaczynasz przygodę z medytacją, najpierw skoncentruj się na jednym obiekcie, możesz też skupić się na oddechu. Wbrew pozorom, na początku może okazać się to trudne. Dlatego dobrze zacząć od krótszych sesji, a dopiero potem stopniowo je wydłużać.

Medytacja pomaga w redukcji stresu, obniża poziom kortyzolu i ciśnienia krwi. A do tego poprawia koncentrację, jakość snu i reguluje emocje.

Metoda 63 sekund. Szybki sposób na relaks

Fala stresu narasta? Wewnętrzny spokój możesz odzyskać w trybie ekspresowym. Wszystko dzięki metodzie "63 sekund" opracowanej przez neurobiolożkę dr Caroline Leaf. Ekspertka wyjaśnia, że mózg przetwarza informacje w cyklach trwających ok. 10 sekund. Po sześciu cyklach (czyli 60), człowiek jest w stanie zresetować reakcję emocjonalną. Trzy dodatkowe sekundy mają natomiast pomóc złapać oddech i świadomie przerwać reakcję automatyczną.

Leaf zaznacza, że już minuta pozwoli przerwać duży stres i rozładować napięcie. Jednak aby korzyści były jak najlepsze, praktykę należy wykonywać codziennie.

Gdy czujesz stres, pojawia się natłok myśli, zamknij oczy i przez nieco ponad minutę skoncentruj się wyłącznie na głębokim, spokojnym oddechu.

Metodę można stosować w pracy czy w kolejce do kasy. Po ciężkim dniu będzie stanowiła świetny sposób na reset. Można ją też stosować doraźnie, np. podczas kłótni. Leaf sugeruje, by wyobrazić sobie czerwone światło, które nas zatrzymuje lub parasol chroniący przed deszczem emocjonalnym.

