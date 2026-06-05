Spis treści: Niezwykły piknik Śniadanie poza domem Spacer w nieznane Kino samochodowe (lub plenerowe)

Niezwykły piknik

Nieważne, czy mieszkasz w dużym mieście, na spokojnej wsi, w górach czy nad morzem. Piknik o zachodzie słońca to pomysł, który spodoba się każdemu, a do tego nie potrzebujesz wielu przygotowań. Chodzi o sam gest i niespodziankę. Zaskocz swoją drugą połówkę: kup lub zerwij po drodze bukiet zwykłych kwiatów, a potem wpadnij do cukierni po wasze ulubione ciastka albo truskawki. Jeśli wolicie coś konkretnego, po prostu zamówcie pizzę na wynos. Żeby randka trwała dłużej, zabierzcie ze sobą wygodny koc i tablet z jakimś filmem albo gry (np. takie z pytaniami dla par).

Śniadanie poza domem

Kiedy czytasz "śniadanie poza domem", pewnie pierwsze co przychodzi ci na myśl to wyjście do kawiarni. I żeby nie było - to bardzo fajna opcja! Szczególnie latem, gdy można usiąść w ogródku z mrożoną kawą. Ale jeśli szukacie czegoś bardziej kreatywnego, co naprawdę zaskoczy drugą połówkę, to zróbcie to inaczej: przygotujcie śniadanie w domu na wynos i zjedzcie je w parku, na plaży lub gdziekolwiek wam się spodoba. Zróbcie dobre kanapki, weźcie owoce, kawę do termosu i cieszcie się wspólnym porankiem na świeżym powietrzu.

Spacer w nieznane

Nie każda randka musi być perfekcyjnie zaplanowana od A do Z, bo czasami to właśnie te spontaniczne wyjścia są najbardziej wyjątkowe. W wolny, ciepły dzień pojedźcie do miejsca, w którym jeszcze nie byliście. Zróbcie z tego zabawę: wsiadacie do pierwszego lepszego autobusu lub pociągu i ustalacie, że wysiadacie np. na piątym przystanku. Po wyjściu zrezygnujcie z nawigacji w telefonie. Po prostu idźcie przed siebie, zgubcie się w nowej okolicy i poszukajcie fajnej kawiarni na własną rękę.

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Kino samochodowe (lub plenerowe)

Kino samochodowe znów jest modne i to świetny pomysł na randkę. Wystarczy wziąć ze sobą własny popcorn, ulubione napoje, opuścić fotele w aucie i cieszyć się filmem w fajnym klimacie. A co, jeśli w okolicy nie ma takiego kina? Nic straconego. W wakacje wiele miast organizuje darmowe kina plenerowe w parkach. Zabierzcie tylko spray na komary, ciepłą bluzę na wieczór, zajmijcie leżaki i gotowe. To zupełnie inne, luźniejsze doświadczenie niż zwykłe wyjście do dużego kina.

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