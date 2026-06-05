4 ciekawe pomysły na letnią randkę we dwoje, które wzmacniają więź i pozwalają poczuć większą bliskość

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Letnia pogoda zachęca, żeby wyjść z domu. Długie dni i ciepłe wieczory to świetna okazja, by spędzić czas razem. A ile par, tyle indywidualnych zainteresowań i pomysłów na randkę. Pewnie każda z nas chciałaby, żeby to mężczyzna nas zaskoczył, przejął stery i sam zaplanował perfekcyjny wieczór. Ale halo, pamiętajcie, że w dobrym związku to nie tylko facet ma wychodzić z inicjatywą! My też możemy zorganizować coś wyjątkowego. Oto kilka sprawdzonych i naprawdę prostych pomysłów na randkę poza domem. Dzięki nim na pewno wzmocnicie wasze relacje, zapomnicie o stresie i wprowadzicie do związku fajny powiew świeżości.

Para siedząca przed namiotem w ogrodzie; na stole gitara i talerz z owocami.
4 wyjątkowe pomysły na randkę poza domem 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Niezwykły piknik
  2. Śniadanie poza domem
  3. Spacer w nieznane
  4. Kino samochodowe (lub plenerowe)

Niezwykły piknik

Nieważne, czy mieszkasz w dużym mieście, na spokojnej wsi, w górach czy nad morzem. Piknik o zachodzie słońca to pomysł, który spodoba się każdemu, a do tego nie potrzebujesz wielu przygotowań. Chodzi o sam gest i niespodziankę. Zaskocz swoją drugą połówkę: kup lub zerwij po drodze bukiet zwykłych kwiatów, a potem wpadnij do cukierni po wasze ulubione ciastka albo truskawki. Jeśli wolicie coś konkretnego, po prostu zamówcie pizzę na wynos. Żeby randka trwała dłużej, zabierzcie ze sobą wygodny koc i tablet z jakimś filmem albo gry (np. takie z pytaniami dla par).

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Śniadanie poza domem

Kiedy czytasz "śniadanie poza domem", pewnie pierwsze co przychodzi ci na myśl to wyjście do kawiarni. I żeby nie było - to bardzo fajna opcja! Szczególnie latem, gdy można usiąść w ogródku z mrożoną kawą. Ale jeśli szukacie czegoś bardziej kreatywnego, co naprawdę zaskoczy drugą połówkę, to zróbcie to inaczej: przygotujcie śniadanie w domu na wynos i zjedzcie je w parku, na plaży lub gdziekolwiek wam się spodoba. Zróbcie dobre kanapki, weźcie owoce, kawę do termosu i cieszcie się wspólnym porankiem na świeżym powietrzu.

Spacer w nieznane

Nie każda randka musi być perfekcyjnie zaplanowana od A do Z, bo czasami to właśnie te spontaniczne wyjścia są najbardziej wyjątkowe. W wolny, ciepły dzień pojedźcie do miejsca, w którym jeszcze nie byliście. Zróbcie z tego zabawę: wsiadacie do pierwszego lepszego autobusu lub pociągu i ustalacie, że wysiadacie np. na piątym przystanku. Po wyjściu zrezygnujcie z nawigacji w telefonie. Po prostu idźcie przed siebie, zgubcie się w nowej okolicy i poszukajcie fajnej kawiarni na własną rękę.

Uśmiechnięta kobieta w białej koszuli trzyma za rękę osobę znajdującą się poza kadrem, stojąc na dachu budynku z miejską panoramą w tle.
4 pomysły na udaną randkę123RF/PICSEL

Kino samochodowe (lub plenerowe)

Kino samochodowe znów jest modne i to świetny pomysł na randkę. Wystarczy wziąć ze sobą własny popcorn, ulubione napoje, opuścić fotele w aucie i cieszyć się filmem w fajnym klimacie. A co, jeśli w okolicy nie ma takiego kina? Nic straconego. W wakacje wiele miast organizuje darmowe kina plenerowe w parkach. Zabierzcie tylko spray na komary, ciepłą bluzę na wieczór, zajmijcie leżaki i gotowe. To zupełnie inne, luźniejsze doświadczenie niż zwykłe wyjście do dużego kina.

Co najczęściej psuje romantyczne randki?
Brak zaangażowania
Telefon i rozproszenia
Zmęczenie
Zła pogoda

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