5 seriali, które obejrzysz z mamą

"Współczesna rodzina" (Fox Comedy)

Jeden z najzabawniejszych seriali ostatnich lat, który można śmiało postawić obok takich klasyków, jak "Przyjaciele", "Kroniki Seinfelda" czy "Jak poznałem waszą matkę". Co więcej, we "Współczesnej rodzinie" śledzimy losy aż trzech różnych rodzin, a to oznacza - więcej bohaterów, z którymi można się utożsamiać. Mama z pewnością szybko znajdzie ulubioną bohaterkę. Serial ten można włączyć w zasadzie od dowolnego odcinka i z pewnością trafimy na mnóstwo zabawnych sytuacji, gagów i gierek słownych. Innymi słowy: spędzicie czas z mamą w świetnych nastrojach.

Dlaczego spodoba się mamie? Bo to jeden z najzabawniejszych seriali ostatnich lat.

"Sześć stóp pod ziemią" (HBO GO)

"Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób" - ten cytat z "Anny Kareniny" Lwa Tołstoja idealnie pasuje do "Sześciu stóp pod ziemią". To bez wątpienia jeden z najlepszych (o ile nie najlepszy) serial w historii telewizji. Kto oglądał, ten wie. I pewnie nie raz i nie dwa do niego wróci. A kto nie oglądał, ten szybko powinien nadrobić zaległości. Żadna inna telewizyjna propozycja nie gwarantuje bowiem aż tylu wzruszeń (i bynajmniej nie są to tanie wzruszenia), tak ciekawych bohaterów, tyle oryginalnych i chwytających za serce scen oraz tak odważnych pomysłów i rozwiązań. Nie wierzycie? Oglądnięcie więc z mamą pierwszy odcinek, w którym jak w pigułce skupiają się największe walory całej, rozpisanej na pięć sezonów (każdy kolejny jest jeszcze lepszy, aż do druzgocącego finału!) historii rodziny Fischerów.

Dlaczego spodoba się mamie? Bo to po prostu wybitny serial. Kto wie, czy nie najlepszy, jaki można obecnie obejrzeć w telewizji.

"Przyjaciółki" (Polsat Film)

Kto nie lubi od czasu do czasu pooglądać jakiegoś polskiego serialu, przy którym po porostu miło spędzi się czas? Bez niekontrolowanych wybuchów śmiechu (choć z pewnością na twarzy zagości delikatny uśmieszek), bez płynących ciurkiem ze wzruszenia łez (choć delikatnych wzruszeń nie zabraknie) i bez zwrotów akcji, które sprawią, że koniecznie musimy obejrzeć cały sezon (ale z takimi, które po prostu nas zaskoczą). "Przyjaciółki" to sympatyczna produkcja w dobrej obsadzie (Małgorzata Socha, Joanna Liszowska, Magdalena Stużyńska, Anita Sokołowska), przy której można fajnie spędzić czas i zapomnieć o codziennych problemach. Niby niewiele, a jednak wiele.

Dlaczego spodoba się mamie? Bo każda mama lubi zrelaksować się przy lekkim polskim serialu z ciekawymi bohaterkami.

"Miasto na wzgórzu" (Cinemax)

Być może wybór nie najbardziej oczywisty, ale... poczekajcie. Wasza mama na pewno oglądała sporo filmów na przełomie lat 80. i 90., a w niemal każdej produkcji z tego okresu grał Kevin Bacon (jeśli nie wierzycie, sprawdźcie, co to jest liczba Bacona). To prawdopodobnie on (wraz z Johnem Travoltą i Patrickiem Swayze) nauczył twoją mamę tańczyć ("Footloose"), bać się na horrorach ("Piątek trzynastego") i wraz z nim wkraczała w dorosłość ("Ona będzie miała dziecko"). No i tak się składa, że Bacona można właśnie oglądać w serialu "Miasto na wzgórzu", co więcej - gra tam bez wątpienia jedną z najlepszych ról w swojej karierze, wcielając się w Jackiego Rohra, skorumpowanego agenta FBI.

Dlaczego spodoba się mamie? Bo Kevin Bacon.

"Mentalista" (FOX)

Jeżeli lubicie zagadki kryminalne, a dodatkowo nie przeszkadza wam, gdy rozwiązujący je bohater jest przystojnym, błękitnookim blondynem, z pewnością wciągniecie się w świat "Mentalisty". Tytułowa postać to sprawny hochsztapler, który zarabia na życie udając, że posiada nadprzyrodzone zdolności. Gdy w jego życiu zachodzą dramatyczne wydarzenia, bohater nawiązuje współpracę ze służbami specjalnymi, którym pomaga właśnie poprzez umiejętność kreowania iluzji i manipulowania ludźmi. W głównej roli występuje tu Simon Baker, którego mama może pamiętać z kilku oper mydlanych, filmu "Diabeł ubiera się u Prady" oraz... reklam luksusowych perfum i zegarków.

Dlaczego spodoba się mamie? Bo połączenie wątków psychologicznych, romantycznych i kryminalnych sprawi, że nie oderwiecie się od ekranu aż do końca sezonu.



