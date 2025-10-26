Spis treści: Emerytura olimpijska - kto może ją dostać? Rekordowy wzrost od stycznia 2026 roku Emerytura olimpijska - jest uzależniona od stażu pracy?

Emerytura olimpijska - kto może ją dostać?

Emerytura olimpijska funkcjonuje w Polsce od 2000 roku i jest formą uhonorowania sportowców, którzy zdobyli medale na igrzyskach. Obecnie pobiera ją niemal 600 osób. Na świadczenie to mogą liczyć:

medaliści Igrzysk Olimpijskich

medaliści Igrzysk Paraolimpijskich

medaliści Igrzysk Głuchych

zdobywcy medali w zawodach "Przyjaźń '84"

medaliści Olimpiady Szachowej

Co istotne, wysokość świadczenia jest taka sama dla wszystkich medalistów i nie zależy od koloru zdobytego medalu ani ilości.

Aby otrzymać emeryturę olimpijską, trzeba spełnić kilka warunków:

ukończyć 40 lat,

mieć polskie obywatelstwo,

złożyć wniosek do ministra sportu.

Prawo do świadczenia można utracić m.in. w przypadku dyskwalifikacji za doping trwający dłużej niż dwa lata lub skazania za umyślne przestępstwo.

Rekordowy wzrost od stycznia 2026 roku

Wysokość świadczenia jest obliczana na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej oraz mnożnika 1,8. Według projektu budżetu państwa na 2026 rok kwota bazowa wzrośnie do 2842,77 zł. To oznacza, że emerytura olimpijska będzie wynosić aż 5 116,99 zł brutto miesięcznie.

Dla porównania w 2025 medaliści olimpijscy dostają 4 967,95 zł świadczenia, a w ubiegłym roku 2024 kwota ta była znacznie niższa i wynosiła 4 203,04 zł.

Od 2023 roku wzrost wyniesie aż 1174,18 zł.

Emerytura olimpijska - jest uzależniona od stażu pracy?

Emerytura olimpijska nie jest uzależniona od lat pracy ani opłacanych składek - przysługuje za zasługi dla kraju i sukcesy sportowe. To symboliczna forma wdzięczności państwa za reprezentowanie Polski i zdobywanie medali na arenie międzynarodowej.

W dodatku przysługuje dożywotnio, o ile spełnione są wszystkie wymogi ustawowe, a beneficjent nie wraca do zawodowego współzawodnictwa sportowego.

