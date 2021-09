62-letnia kobieta zaszła w ciążę pomimo menopauzy i wazektomii męża

Życie i styl

Dojrzałe macierzyństwo gdzieniegdzie wciąż jest tematem tabu, a to wielki błąd, bo zdarza się ono częściej, niż mogłoby się nam wydawać i to nawet wtedy, kiedy na pozór wydaje się być niemożliwe. Przekonała się o tym 62-letnia Jenny, znana też jako "The Good Wifey", która zaszła w ciążę w wieku 62 lat!

Zdjęcie Późne macierzyństwo, zwłaszcza niespodziewane, to dla wielu kobiet wyzwanie / 123RF/PICSEL