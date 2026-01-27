Spis treści: 80-latkowie rozpoczęli ćwiczenia fizyczne. To co stało się potem określają jako cud Dlaczego warto ćwiczyć siłowo bez względu na wiek?

80-latkowie rozpoczęli ćwiczenia fizyczne. To co stało się potem określają jako cud

Dziennikarka Clare Johnston prowadząca kanał na YouTube pod nazwą The Honest Channel, na początku ubiegłego roku namówiła swoich rodziców na rozpoczęcie ćwiczeń fizycznych. 82-letnia Rhoda i 81-letni Michael borykali się przez lata z wieloma dolegliwościami. Szczególnie kobieta, która cierpiała na osteoporozę, miała problemy z mobilnością i musiała przez ostatni czas wspomagać się laską oraz balkonikiem. Ponadto narzekała na silny ból i szybko łapała zadyszkę. Nawet zwykłe, codzienne czynności były na niej problematyczne.

Para za namową córki rozpoczęła więc regularne treningi pod okiem trenera personalnego. Po roku systematycznej pracy, efekty przerosły ich najśmielsze oczekiwania.

W ciągu zaledwie roku obserwowałam, jak moi rodzice zmieniają się w sposób, który kiedyś uważałam za niemożliwy.

Johnston wyjaśniła, że jej przeszło 80 letnia mama za sprawą ćwiczeń siłowych ogromnie poprawiła swoją sprawność ruchową, równowagę i gęstość kości. Tę niesamowitą przemianę określiła jako "cud". Wyjawiła też, że seniorka nie tylko dużo lepiej się czuje, ale przestała również przyjmować leki przeciwbólowe na kręgosłup, które towarzyszyły jej przez wiele lat.

Dlaczego warto ćwiczyć siłowo bez względu na wiek?

Ten pewnego rodzaju eksperyment doskonale pokazuje, jak ważna w życiu każdego człowieka jest regularna aktywność fizyczna, jak również ćwiczenia siłowe. Wiele osób zapomina bowiem, że do utrzymania sprawności na długie lata życia niezbędna jest masa mięśniowa, która w dzisiejszych czasach jest znikoma nawet u młodych osób. Systematyczne ćwiczenia z obciążeniem, które seniorzy wykonywali przez ostatni rok, okazały się być dla nich zbawieniem na dolegliwości i problemy zdrowotne. Trenowali z kamizelką obciążeniową, hantlami, a nawet sztangą - stopniowo zwiększając ciężar. Wykonywali przysiady, wyciskanie na ławce poziomej, ponad głowę i martwe ciągi. Każda sesja trwała około 90 minut, a ćwiczyli dwa razy w tygodniu, dzięki czemu mieli dostatecznie dużo czasu na regenerację. Efekty ich systematycznej pracy są zadziwiające.

Mój tata podnosi teraz ponad 90 kilogramów w martwym ciągu, ponad dwukrotnie więcej niż na początku. Moja mama, która kiedyś miała problemy z chodzeniem bez pomocy przez 30 sekund, teraz robi przysiady z 20 kilogramami na plecach, podnosi ponad 40 kilogramów w martwym ciągu i chodzi bez pomocy przez sześć minut.

Trening siłowy kształtuje sprawność fizyczną, poprawia siłę mięśniową, wytrzymałość, gęstość kości oraz postawę ciała. kzenon 123RF/PICSEL

Rodzice dziennikarki stali się przykładem na to, że na rozpoczęcie przygody z aktywnością fizyczną nigdy nie jest za późno. Co więcej, stali się inspiracją i motywacją dla innych seniorów, którzy cierpią na różne schorzenia. Dziś Rhoda i Michael nadal pozostają aktywni fizycznie, skupiają się na poprawie swojego zdrowia, a przy okazji mogą bez przeszkód wykonywać codzienne czynności.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL