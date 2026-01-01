Absurdy, niedostatki, dziś sentymenty. Wielki quiz o czasach PRL - poradzisz sobie?
Czasy PRL-u to mieszanka absurdów, niedostatków i rodzinnego ciepła, które wielu z nas wspomina z sentymentem. W tamtych latach marzyło się o nowym dywanie, zdobycie pomarańczy graniczyło z cudem, a meblościanka była powodem do dumy. Telewizja nadawała zaledwie kilka godzin dziennie, dzieci musiały nosić szkolne mundurki, a z taśm produkcyjnych zjeżdżały kolorowe Fiaty. Pamiętajmy, że PRL to nie tylko filmy Barei, ale też czas ucisku społeczeństwa, okropnej propagandy i niedostatku.
Lata 70. i 80. w Polsce Ludowej to czas, który wielu wspomina z nostalgią i uśmiechem, choć codzienność bywała pełna absurdów. Sklepy często świeciły pustkami, a zdobycie kawy, mięsa czy papieru toaletowego wymagało sprytu, cierpliwości i... dobrych znajomości.
Dzieci grały w gumę i oglądały Teleranek, 40-latkowie wyglądali jak... 40-latek, marzyli o własnym "M" i maluchu, wszyscy stali w kolejkach po mięso i meblościanki. Czasy trudne, ale też bardzo jednoczące Polaków. Każdy, kto wtedy żył, pamięta, że zawsze można było podejść do sąsiadki po szklankę cukru, zawsze ktoś się zaopiekował dzieckiem, było z kim poimprezować przy muzyce z "pocztówek".
Chcesz sprawdzić, jak dobrze pamiętasz realia tamtych czasów? Rozwiąż nasz quiz.