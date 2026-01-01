Lata 70. i 80. w Polsce Ludowej to czas, który wielu wspomina z nostalgią i uśmiechem, choć codzienność bywała pełna absurdów. Sklepy często świeciły pustkami, a zdobycie kawy, mięsa czy papieru toaletowego wymagało sprytu, cierpliwości i... dobrych znajomości.

Dzieci grały w gumę i oglądały Teleranek, 40-latkowie wyglądali jak... 40-latek, marzyli o własnym "M" i maluchu, wszyscy stali w kolejkach po mięso i meblościanki. Czasy trudne, ale też bardzo jednoczące Polaków. Każdy, kto wtedy żył, pamięta, że zawsze można było podejść do sąsiadki po szklankę cukru, zawsze ktoś się zaopiekował dzieckiem, było z kim poimprezować przy muzyce z "pocztówek".