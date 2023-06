Spis treści: 01 Niepokojąca historia adopcji

02 Życie rodziny zamieniło się w koszmar

03 Sprawa sfałszowanego wieku wyszła na jaw, a sąd przyznał rację rodzicom

04 Barnettowie oskarżeni o zaniedbanie

O szokującej historii Natalii Grace świat dowiedział się w 2019 roku, kiedy jej adopcyjni rodzice stanęli przed sądem. Do dziś sprawa jest uznawana za jedną z najdziwniejszych w historii i wciąż pozostaje tajemnicą. Jej szczegóły ujawniono w nowej serii dokumentalnej "Ciekawy przypadek Natalii Grace" ("The Curious Case of Natalia Grace"), którego premiera odbyła się w maju 2023 roku na kanale telewizyjnym ID (Investigation Discovery). Seria rzuca nowe światło na pewne aspekty tej sprawy, a także ujawnia zeznania świadków, którzy znali Natalię.