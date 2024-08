Żeneta zwyczajna pochodzi z terenów Afryki Subsaharyjskiej , co sprawia, że bliżej jej do hieny. Ssak zalicza się do rodziny wiwerowatych, zwanych inaczej łaszowatymi. Wśród krewniaków żenety wymienić można łaskuny, cywety i wiwery. Do tej pory żaden z przedstawicieli tych zwierząt nie zadomowił się w Polsce. To jednak może się zmienić.

Do niedawna osiedlała się głównie na Półwyspie Iberyjskim, na południu Francji i w północnych Włoszech. W wyniku ocieplania się klimatu postanowiła ruszyć dalej na północ. Żeneta zwyczajna widywana jest aktualnie w Niderlandach, Szwajcarii i Niemczech . Trudno więc znaleźć powód, przez który miałaby nie skusić się na podróż do Polski.

Mimo że zalicza się do zwierząt egzotycznych, hodowla żenety zwyczajnej w Polsce jest legalna. Okazuje się, że oswojenie zwierzęcia nie jest zadaniem karkołomnym. Długość ciała to 45-55 centymetrów (ogon jest niewiele krótszy), a waga to zwykle 1-3 kilogramy. Żeneta jest podatna nawet na przejście do dziennego trybu życia. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że kupno pięknego ssaka to wydatek od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.