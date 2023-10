Agnieszka Woźniak-Starak pracuje po cichu. Gwiazda ceni sobie prywatność

Niegdyś Agnieszka Woźniak-Starak gościła częściej w mediach, a jej twarz telewidzowie mogli oglądać niemal codziennie. Od pewnego czasu zmienia się to, co jednak nie zmienia faktu, że prezenterka wciąż jest aktywna zawodowo.

Muzyka na cmentarzu oraz nić i igła w Zaduszki. Jakie są cmentarne przesądy?

Kontrolerzy ruszyli w teren i pukają do drzwi. Nadużycia są na terenie całej Polski

W jaki dzień tym roku wypada Wigilia? Niektórych czeka dłuższy odpoczynek

1200 zł przez trzy lata. O tym świadczeniu prawie nikt nie wie W czerwcu 2023 roku gwiazda odeszła z roli współprowadzącej program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN" ku niezadowoleniu fanów, ale wciąż ma ręce pełne pracy.

Rąbka tajemnicy zawsze uchyla w swoich mediach społecznościowych i to tam także publikuje swoje prywatne zdjęcia. To najnowsze zaskoczyło i zachwyciło jej obserwatorów.

Gwiazda pozuje do zdjęcia z pięknym koniem o imieniu Osi, a sama wygląda niezwykle pięknie w stonowanej, beżowej stylizacji. Garnitur o nowoczesnym kroju prezenterka związała w talii paskiem, na szyję zaś założyła ozdobną opaskę z kwiatem. Pofalowane włosy i makijaż w tonacjach ciepłych brązów dopełnił całości stylizacji i sprawił, że Agnieszka Woźniak-Starak zrobiła doskonałe wrażenie na zdjęciu.

Reklama

To, co jednak może niepokoić, to słowa prezenterki, które zamieściła pod zdjęciem.

Zbyt wiele obowiązków?

Instagram Post Rozwiń

"Nie nadążam, tyle się ostatnio dzieje... Oszaleję, jeśli jutro nie wsiądę na konia" - napisała pod zdjęciem Agnieszka Woźniak-Starak

Wygląda na to, że ostatni czas jest dla dziennikarki bardzo intensywny i brakuje jej czasu na pasję, którą tak bardzo pokochała po śmierci męża, Piotra Staraka - jazdę konną.

Agnieszka Woźniak-Starak znalazła ukojenie w obcowaniu z tymi pięknymi zwierzętami, a pobyty w stajni Karoliny Ferenstein-Kraśko pozwoliły znaleźć jej drogę do wytchnienia.

Nic więc w tym dziwnego, że gdy tylko może Agnieszka udaje się właśnie najczęściej na Mazury, by pojeździć konno i odpocząć od natłoku pracy.