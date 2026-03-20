"Miłość lubi wyprawki"

Wróżka Aida na swoim profilu w serwisie Instagram opublikowała niedawno fragment rozmowy z Małgorzatą Ohme w podcaście gosiaohme. Jednym z tematów rozmowy z dziennikarką, która niedawno dołączyła do ekipy Polsatu, była miłość. Aida Kosojan - Przybysz podzieliła się przy tej okazji starym sposobem na przyciągnięcie szczęścia w miłości.

Na szczęście trzeba czekać. To jest tak, jak czekamy na przyjście dziecka i jest wyprawka. Miłość też lubi wyprawkę.

Jasnowidząca Aida zdradziła również podczas rozmowy, co powinno wejść w skład takiej miłosnej wyprawki:

Kiedy ktoś jest bardzo sam, to może na początku czekając, drugą kołdrę przygotować, albo jedną dużą kupić dla dwóch osób, poduszek też musi być parzysta liczba.

Te wszystkie elementy mają sprawić, że osoby samotne znajdą partnera. Wróżka Aida zdradziła też sposób na szczęście małżeńskie, który stosuje za radą babci.

Sposób na szczęśliwe małżeństwo

Babcia Aidy to postać znacząca, bo od niej jasnowidzka czerpie wiedzę i swoje zdolności. Aida Kosojan - Przybysz twierdzi bowiem, że dar widzenia przekazywany jest w ich rodzinie z babki na wnuczkę. Babcia zawsze powtarzała jej, że aby osiągnąć szczęście w małżeństwie, trzeba dzielić się pościelą.

Ja z moim mężem śpię pod jedną kołdrą, bo jest tak, jak moja babcia mówi: na jednej poduszce się zestarzeć, pod jedną kołdrą.

Rozwiń

Kim jest Aida Kosojan - Przybysz?

Aida Kosojan - Przybysz słynie ze swych parapsychicznych zdolności i doradztwa w zakresie duchowości. Jednak kobieta jest też pisarką i piosenkarką - znaczną część swej twórczości kieruje do najmłodszych odbiorców. Aida intensywnie działa w social mediach, jej Instagramie śledzi 105 tysięcy osób.

