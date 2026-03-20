Aida: Miłość lubi wyprawki. Wizjonerka radzi jak można ją przyciągnąć

Karolina Woźniak

Aida Kosojan - Przybysz wzięła udział w kolejnym podcaście. Tym razem opowiedziała historię klientki, która ciągle była samotna, a chciała zmienić ten stan rzeczy. Wizjonerka Aida odwołała się do wiedzy swojej babki i poradziła jej kupić "wyprawkę dla miłości". Ma to być sposób na przyciągnięcie tego rodzaju szczęścia.

Aida Kosojan-Przybysz na żółtej sofie, w okularach, beżowym swetrze i dżinsach, jasne wnętrze w tle.
Aida Kosojan-Przybysz napawa optymizmem poprzez publikację swoich przepowiedni Anita WalczewskaEast News

"Miłość lubi wyprawki"

Wróżka Aida na swoim profilu w serwisie Instagram opublikowała niedawno fragment rozmowy z Małgorzatą Ohme w podcaście gosiaohme. Jednym z tematów rozmowy z dziennikarką, która niedawno dołączyła do ekipy Polsatu, była miłość. Aida Kosojan - Przybysz podzieliła się przy tej okazji starym sposobem na przyciągnięcie szczęścia w miłości.

Na szczęście trzeba czekać. To jest tak, jak czekamy na przyjście dziecka i jest wyprawka. Miłość też lubi wyprawkę.
Wróżka Aida

Jasnowidząca Aida zdradziła również podczas rozmowy, co powinno wejść w skład takiej miłosnej wyprawki:

Kiedy ktoś jest bardzo sam, to może na początku czekając, drugą kołdrę przygotować, albo jedną dużą kupić dla dwóch osób, poduszek też musi być parzysta liczba.
Wróżka Aida

Te wszystkie elementy mają sprawić, że osoby samotne znajdą partnera. Wróżka Aida zdradziła też sposób na szczęście małżeńskie, który stosuje za radą babci.

Zobacz również:

Aida Kosojan-Przybysz cieszy się w Polsce dużą popularnością
Astrologia

Trik Aidy na przyciągnięcie pieniędzy. "Postaw przed lustrem"

Karolina Woźniak

    Sposób na szczęśliwe małżeństwo

    Babcia Aidy to postać znacząca, bo od niej jasnowidzka czerpie wiedzę i swoje zdolności. Aida Kosojan - Przybysz twierdzi bowiem, że dar widzenia przekazywany jest w ich rodzinie z babki na wnuczkę. Babcia zawsze powtarzała jej, że aby osiągnąć szczęście w małżeństwie, trzeba dzielić się pościelą.

    Ja z moim mężem śpię pod jedną kołdrą, bo jest tak, jak moja babcia mówi: na jednej poduszce się zestarzeć, pod jedną kołdrą.
    Wróżka Aida

    Kim jest Aida Kosojan - Przybysz?

    Aida Kosojan - Przybysz słynie ze swych parapsychicznych zdolności i doradztwa w zakresie duchowości. Jednak kobieta jest też pisarką i piosenkarką - znaczną część swej twórczości kieruje do najmłodszych odbiorców. Aida intensywnie działa w social mediach, jej Instagramie śledzi 105 tysięcy osób.

    Zobacz również:

    Aida Kosojan-Przybysz podzieliła się nowym przesłaniem
    Astrologia

    Aida apeluje do fanów: "Dziś jest właśnie taki dzień"

    Karolina Woźniak

