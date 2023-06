Dorota Szelągowska zmaga się z nałogiem. „Jestem przerażona”

Wypatruj w połaciach mchu. Ekspert wskazał trzy miejsca zbiorów w Polsce Aida Kosojan-Przybysz to polska wizjonerka ormiańskiego pochodzenia, która na Instagramie zgromadziła już ponad 53, 2 tysiąca fanów! Aida regularnie dzieli się tam z nimi swoimi wizjami, motywuje do działania i wiary w siebie, a nawet uspokaja.

Kilka dni temu Aida tłumaczyła w poście, że "każda droga prowadzi nas do kolejnych i kolejnych doświadczeń. Na drodze każdego z nas wyrastają przeszkody, które wzmacniamy strachem i niepokojem. Na drodze każdego z nas wyrastają cele, do których docieramy dzięki naszej pracy, determinacji, miłości do życia i świadomości siebie".

Wizjonerka tłumaczyła, że możemy je ominąć lub "wejść na najwyższą górę". Taka wspinaczka "krok za krokiem" sprawi, że będziemy patrzeć na trasę własnymi oczami, a osiągnięcie celu da nam ogromną satysfakcję. Teraz Aida podzieliła się z obserwatorami kolejnym wpisem.

Aida ponownie zwraca się do fanów. Mówi o broni wymierzonej w nas samych

Aida zamieściła na Instagramie nowy wpis, w którym ponownie zwróciła się do fanów:

Słowo jest siłą, energią, bronią wymierzoną w kogoś lub samego siebie. Tak wiele ostrych słów wypowiedzianych świadomie lub nieświadomie zostaje na zawsze w naszej pamięci. Tak wiele ran zadanych słowami krwawi przez długie lata. Słowa to klucze otwierające i zamykające serca. Słowa to klucze, które nosisz w kieszeni swojej duszy. Zastanów się nad każdym słowem, które wypowiadasz na głos. Mów dobrze. Myśl dobrze.

- napisała.

Fani natychmiast zareagowali, komentując wpis:

- "Oj Aida...w odpowiednim momencie ten post, bo właśnie złapało mnie ogromne zwatpienie na mojej wspaniałej drodze. Mam wrażenie, że ilość doświadczeń zaczyna przytłaczać :(", "Zostałam dzisiaj postawiona przed wyborem , patrzeć swoimi oczami czy tu jest odpowiedź?", "Piękna myśl! Wędrujmy w stronę światła i dbajmy o siebie podczas tej wędrówki (choćby zdrowo się odżywiając)", "A z kamieni, które rzucają nam pod nogi można zbudować schody, które powiodą nas wyżej", "Życie... to ciągła wspinaczka", "Jestem mocno zmęczona ale idę do góry" - piszą.

Wy też korzystacie z porad Aidy?

