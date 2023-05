Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy w pałacu Buckingham

Podczas prezydentury Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy byli gośćmi królowej Elżbiety II. Spędzili dwie nocy w pałacu Buckingham, podczas których brali udział w szeregu oficjalnych spotkań. Były prezydent podczas rozmowy z Michałek Polem w ramach programu na żywo w serwisie YouTube wrócił wspomnieniami do tamtego okresu. Aleksander Kwaśniewski wspomina o wielu godzinach rozmów, które odbył z brytyjską monarchinią. Prezydent zwrócił między innymi uwagę, że Elżbieta II lubiła żartować, a miała typowe, angielskie poczucie humoru.

Aleksander Kwaśniewski zapytał królową Elżbietę II o jej dzieci

Podczas pobytu w pałacu Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy mieli okazję poznać wszystkie dzieci królowej Elżbiety: obecnego króla Karola III, księżniczkę Annę, księcia Andrzeja oraz najmłodszego z rodzeństwa - księcia Edwarda.

Były prezydent wspomina, że podczas jednej z kolacji, ośmielony długimi godzinami, które spędził na rozmowach z królową, postanowił zadać jej pytanie o prywatne życie. Ubierając swoją myśl w wiele uprzejmych słów, zapytał, które z dzieci, jest w jej opinii najbardziej do niej podobne. Na co brytyjska monarchini odpowiedziała: “żadne".



Psy opanowały pałac Buckingham

Królowa Elżbieta II znana była ze swej miłości do psów rasy corgi. Podczas wizyty Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich w pałacu Buckingham było ich tam szczególnie dużo, bo po śmierci królowej-matki Elżbieta II adoptowała także jej psy. W efekcie, jak wspomina prezydent, idąc korytarzem, należało uważać, by nie nadepnąć leżących tam, często pulchnych i starych psów, które pałacowe przejścia i komnaty traktowały jak swoje królestwo.



Aleksander Kwaśniewski o kobietach w polityce

Oprócz wątków związanych z królową Elżbietą II Aleksander Kwaśniewski komentował także aktualne wydarzenia, odniósł się do polskiej sceny politycznej. Były prezydent zauważył, że w polityce jest obecnie wiele młodych kobiet, które jego zdaniem warto obserwować. Aleksander Kwaśniewski wyraził opinię, że są to polityczki pełne pasji i przekonań do haseł, które głoszą. Jego zdaniem są one przyszłością polskiej polityki - był prezydent wróży im wielką karierę.



