Spis treści: 01 Beztroskie dzieciństwo w trudnych czasach

02 Pierwsze symptomy zbliżającego się końca świata

03 Prezent na trzynaste urodziny: Dziennik i klatka

04 Życie w ukryciu i pierwsza miłość

05 Piętnastoletnie życie zakończone tragiczną śmiercią

06 Otto Frank zataił informacje o donosicielu?

07 Nowoczesna technologia i FBI w służbie historii

08 Donosicielem okazał się członek Rady Żydowskiej

09 Czy Arnold van den Bergh był zdrajcą?

Beztroskie dzieciństwo w trudnych czasach

Anna Frank, a właściwie Annelies Marie Frank urodziła się 12 czerwca 1929 roku we Frankfurcie nad Menem. Była córką żydowskiej pary: Otto Franka i Edith z domu Holländer. Pierwsze lata swojego dzieciństwa Annelies spędziła we Frankfurcie. Przyszła na świat w trudnym okresie, kiedy w Republice Weimarskiej następowała radykalizacja poglądów, a antysemityzm zaczął zakreślać coraz szersze kręgi.



Zdjęcie Rodzina Franków: Anne, Margot, Otto i Edith / East News

W 1933 r. wyszły pierwsze "Paragrafy Aryjskie" oficjalnie zabraniające Żydom członkostwa w różnych organizacjach i wstępu do niektórych miejsc publicznych, przeprowadzono też bojkot żydowskich sklepów. Prześladowanie wyznawców religii mojżeszowej stało się oficjalną polityką partii nazistowskiej.



W tym czasie w parkach można było spotkać napisy "Na tych ławkach nie wolno siadać Żydom", a część sklepów ogłaszała, że Żydzi mogli kupować w nich towar wyłącznie w późnych godzinach popołudniowych. Rosnąca liczba utrudnień i niedogodności były sygnałem dla wielu Żydów, że dalsze pozostawianie w Rzeszy Niemieckiej mogło być dla nich niebezpieczne. Wśród tych, którzy postanowili opuścić nieprzyjazne im otoczenie, była rodzina Franków — podjęli decyzję o przeprowadzce do Holandii.



Pierwsze symptomy zbliżającego się końca świata

Rodzina Franków zamieszkała w Amsterdamie. Otto założył w mieście firmę, którą prowadził z sukcesami. Anna wraz ze starszą o trzy lata siostrą — Margot Betti uczęszczały do szkoły Montessori. Później w swoim "Dzienniku" Annelies będzie powracać do wczesnej młodości, wspominając ją jako radosny, beztroski czas - bo takim zapewne był w oczach dziecka.



Tymczasem Europa stała na skraju wojny, która już niedługo miała swoją pożogą ogarnąć cały świat. W 1940 roku, pomimo ogłoszonej przez Holandię neutralności, III Rzesza dokonała inwazji na ten kraj, co diametralnie zmieniło sytuację mieszkającej w nim ludności żydowskiej. Jak napisała autorka w swoim dzienniku:



“Po maju 1940 roku skończyły się dobre czasy: najpierw wojna, potem kapitulacja, wkroczenie Niemców i dla nas Żydów zaczęło się pasmo udręk" Anne Frank

Jednym z pierwszych symptomów zbliżającego się końca świata była konieczność porzucenia dotychczasowej szkoły i przeniesienia się do liceum przeznaczonego dla żydowskich dzieci.



Prezent na trzynaste urodziny: Dziennik i klatka

Zdjęcie Rodzina Franów ukrywała się w Amsterdamie pod adresem Prinsengracht 263 / Getty Images

W dniu trzynastych urodzin Anna została obdarowana pięknym notatnikiem, w którym zaczęła prowadzić dziennik. W tym samym roku jej siostra Margot otrzymała wezwanie stawienia się "do pracy za granicą", co było eufemistycznym określeniem obozu pracy przymusowej.



Przezorny, przygotowany na taką ewentualność ojciec postanowił ukryć rodzinę w specjalnie do tego celu przygotowanej kryjówce. Mieściła się ona w kamienicy należącej do jego firmy pod adresem Prinsengracht 263. Z Frankami ukrywał się wspólnik Otto - Hermann van Pels wraz z żoną Auguste i synem Peterem oraz dentysta Friedrich "Fritz" Pfeffer.



Życie w ukryciu i pierwsza miłość

Zdjęcie Annelies wraz z rodziną ukrywała się w przygotowanym przez ojca schronieniu / CBS Photo Archive

Od 1942 roku Anna Frank żyła w ukryciu przez dwa lata. Jej dziennik to opis codziennych spraw "mieszkańców" kryjówki. Pisze w nim o obawach, drobnych utarczkach i wspólnych radościach - bo i takie zdarzały się w pomieszczeniu, które było zarówno schronieniem, jak i klatką. Z dziennika wyłania się obraz zwyczajnej, ciekawej świata nastolatki.



Widać w nim rodzące się zainteresowanie drugą płcią, etapy dorastania fizycznego i psychicznego oraz nadzieję, że los się poprawi. Ostatni wpis w dzienniku Anne ma datę 1 sierpnia 1944 roku. Dziewczynka zapisała, że szczególnie trudne są dla niej ciągłe zamknięcie oraz obawa, że zostaną odkryci i rozstrzelani. Niestety, słowa te okazały się prorocze...

Piętnastoletnie życie zakończone tragiczną śmiercią

4 sierpnia 1944 roku do kamienicy weszli naziści, którzy przeszukali skrupulatnie każdy jej kąt i ostatecznie odkryli ukrywających się Żydów. Cała rodzina została przewieziona do obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, tam w 1945 roku zmarła Edith Frank. Dziewczyny nie zobaczyły śmierci matki, bowiem jesienią 1944 roku zostały przetransportowane do Bergen-Belsen, gdzie zimą 1945 roku zmarły na tyfus, na kilka tygodni przed wyzwoleniem obozu. Jedynym, który przeżył obóz koncentracyjny, był ojciec Anne - Otto.



Otto Frank zataił informacje o donosicielu?

Zdjęcie Otto Frank przy zdjęciu córki Anny / CBS Photo Archive / Contributor

Podczas przebywania w ukryciu rodzinie Frank pomagali byli pracownicy. Jedna z nich - Miep Gies odnalazła zapiski Anne i zwróciła je ojcu, gdy ten powrócił do Holandii. To on doprowadził do publikacji "Dziennika" swojej córki w 1947 roku. Za sprawą tej książki wiele osób poznało sytuację Żydów w okupowanej przed nazistów Europie.

Po jej lekturze holocaust przestawał być jedynie słowem, stawał się namacalną, makabryczną zbrodnią popełnioną na milionach ludzi, którzy przestawali być anonimowi, bo twarzy udzieliła im Anna. Drobna piętnastolatka z Amsterdamu stała się symbolem, który lepiej niż jakiekolwiek statystyki przemawiał do wyobraźni i serc. Przez wiele lat pytanie: kto wydał rodzinę Anny Frank w ręce nazistów, pozostawało jedną z wielkich zagadek XX wieku.

Otto Frank zmarł na raka w 1980 roku. Do tej pory sądzono, że do końca życia bezskutecznie starał się odnaleźć zdrajcę jego rodziny. Najnowsze ustalenia wskazują jednak, że ojciec Anne mógł znać nazwisko donosiciela już w latach 60., ale zdecydował się nie ujawniać tej informacji.

Nowoczesna technologia i FBI w służbie historii

Kto wydał rodzinę Anny Frank w ręce nazistów? Odpowiedzi na to pytanie szukał emerytowany agent FBI Vincent Pankoke wraz z zespołem złożonym z historyków, psychologów, specjalistów w zakresie analizy danych i kryminalistyki. Eksperci, podczas sześcioletniego śledztwa, stosując nowoczesne technologie, metody śledcze oraz analizując tysiące dokumentów, ustalili, że osobą, która wydała rodzinę Franków nazistom - był inny Żyd.



Donosicielem okazał się członek Rady Żydowskiej

Specjaliści zauważyli, że naziści działali w sposób planowy, a więc musieli mieć informacje, gdzie powinni szukać ukrywających się Żydów. Odrzucono możliwość, że donosicielem był Willem van Maaren, który pracował w kamienicy, gdzie ukrywali się Frankowie.



Poszlaki wskazywały, że zdrajcą była osoba mająca dostęp do wysokich, nazistowskich urzędników w Amsterdamie, a van Maaren nie spełniał tego kryterium. Wiadomo było także, że donosiciel ujawnił listę nazwisk i adresów w zamian za nietykalność dla swojej rodziny. Wszystkie ślady wiodły do członka Rady Żydowskiej - Arnolda van den Bergha. Notariusz był członkiem Judenrat i stąd miał mieć dostęp do adresów, pod którymi ukrywani byli Żydzi.



Czy Arnold van den Bergh był zdrajcą?

Zdjęcie Kto wydał rodzinę Anny Frank? To pytanie od ponad 70 lat pozostaje nierozwiązane

Zespół badawczy trafił na to nazwisko dzięki anonimowej notatce kierowanej do Otto Franka. Po zweryfikowaniu losów członków rodziny van den Bergh okazało się, że żaden z nich nie trafił do obozu koncentracyjnego. Arnoldowi udało się także pozostać w Holandii, pomimo że innych członków Judenrat wywieziono.

Wśród historyków podnoszą się głosy, że to pieniądze i szerokie koneksje van den Bergh pomogły mu zostać w Amsterdamie, a nie zdrada. Część specjalistów poddaje też w wątpliwość autentyczność notatki. Jeśli jednak jest ona prawdziwa, to Otto Frank prawdopodobnie znał jej treść, ale nie zdecydował się ujawnić nazwiska zdrajcy. Rodzi to kolejne pytanie: dlaczego podjął taką decyzję?

Otto mógł mieć wiele powodów ku temu od tak prozaicznego, jak brak wiary w autentyczność notatki, po bardziej wzniosłe, takie jak niechęć do zaogniania postaw antysemickich czy chęć uchronienia córek van den Bergha przed prześladowaniem.

Nazwisko zdrajcy rodziny Franków to zagadka od lat nurtująca historyków i czytelników jej "Dziennika". Choć to on stał się bezpośrednią przyczyną tragedii rodziny Franków, nie można zapominać, że to nie on stworzył nieludzki system, który z premedytacją niszczył starców, dorosłych i dzieci, tylko dlatego, że byli inni.



***

