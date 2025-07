W willi Książków do tej pory zachowane są aluminiowe okna - w czasach PRL-u uchodziły one za luksusowe

Gdyby wejść teraz do willi Książków można by odnieść wrażenie, że czas jakby zatrzymał się w miejscu. Na ścianach poczekalni dla pacjentów przy gabinecie doktora Książka wciąż wiszą odlewane na zamówienie wieszaki, w garażu nadal stoi sportowy samochód właściciela, naprzeciwko zaś za wnęką zamkniętą metaloplastyką - zestaw kluczy i narzędzi - pieczołowicie ułożony, dokładnie tak samo jak w 1977 roku. Ponadto, do dnia dzisiejszego do uzupełniania charakteryzujących dom fioletów i pomarańczy na fasadzie używane są te same mieszanki kolorów co 50 lat temu.