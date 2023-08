Co wiadomo o Beverley Allitt?

Życie i styl Niezwykła wizja życia po śmierci. "Stałam na ogromnym polu kwiatów" Beverley Allitt przyszła na świat 4 października 1968 roku jako córka sprzedawcy w sklepie monopolowym i sprzątaczki. Wychowywała się wraz z trójką rodzeństwa. O jej rodzinie wiadomo niewiele, natomiast nieco więcej informacji można zaleźć o jej dzieciństwie.

Beverley Allitt już jako dziecko doskonale wiedziała, czym jest manipulacja i kłamstwo. Jej działania przede wszystkim skupiały się na wmawianiu innym, że cierpi na poważne choroby. Wszystko po to, by zwrócić na siebie uwagę. Wkrótce do symulowania dołączyło samookaleczanie, by jeszcze więcej osób zaczęło jej współczuć. W konsekwencji kilkukrotnie trafiała pod opiekę psychiatrów.

Brytyjka marzyła o pracy jako pielęgniarka, ale droga do zdobycia prawa do wykonywania zawodu nie była prosta. Beverley miała trudności z nauką, co doprowadziło do zrezygnowania z niej w wieku 16 lat. Nadal miała jednak w głowie pracę w szpitalu. W tym celu próbowała zdawać do szkoły, która mogłaby jej to umożliwić. Jej plan się jednak nie powiódł, a więc zdecydowała się znaleźć pracę. Została zatrudniona jako opiekunka do dzieci, ale to nie było to, czego pragnęła. Rozpoczęła więc kurs pielęgniarski, licząc, że już niedługo będzie mogła podjąć pracę marzeń.

Reklama

Anioł śmierci z Grantham

Beverley Allitt po zdobyciu wykształcenia rozpoczęła aplikowanie do przeróżnych placówek medycznych. Ku jej zdziwieniu były one odrzucane ze względu na brak doświadczenia. Po pewnym czasie pozytywne wiadomości dotarły do niej ze szpitala w Grantham. Jak się okazało, borykał się on z brakiem personelu medycznego, co sprawiło, że w lutym 1991 roku Beverley Allitt została zatrudniona na oddziale pediatrycznym.

Zobacz także: Co dziedziczymy po ojcu, a co po matce?

Pielęgniarka nie wzbudzała żadnych podejrzeń. Odznaczała się bardzo dobrym podejściem do dzieci i była zaangażowana w swoją pracę. Nikt się więc nie spodziewał, że Beverley Allitt nie pokazała prawdziwej twarzy. W ciągu niecałych dziewięciu tygodni pracy na oddziale próbowała odebrać życie 13 pacjentom. Podała im zastrzyki zawierające chlorek potasu oraz insulinę. Czworo z nich nie przeżyło.

Pierwszą ofiarą pielęgniarki był Liam Taylor. Siedmiotygodniowy chłopiec trafił do szpitala ze względu świszczący oddech wywołany infekcją. Jego stan został ustabilizowany przez lekarzy, a więc rodzice byli pełni nadziei, że już niedługo ich syn wyzdrowieje. Czuwali przy jego łóżku na zmianę, ale przekonani przez pielęgniarkę, postanowili wrócić na kilka godzin do domu. Gdy ponownie pojawili się w szpitalu, dowiedzieli się, że stan ich syna gwałtownie się pogorszył. Mimo wysiłku lekarzy, życia chłopca nie udało się uratować.

Sekcja zwłok wykazała pewne nieprawidłowości. Wyniki wskazały, że przyczyną śmierci Liama nie były problemy z płucami, na które był leczony w szpitalu, a z sercem. Poza tym zauważono zmiany wywołane zbyt dużym stężeniem insuliny.

Drugą ofiarą był Timothy Hardwick. 11-latek do szpitala trafił ze względu na atak padaczkowy. Jego stan pogorszył się chwilę po tym, gdy do jego sali weszła Beverley Allitt. To właśnie ona podniosła alarm. Historia znów się powtórzyła. Chłopiec zmarł, ale wyniki sekcji zwłok nie wykazały nic, co mogłoby wzbudzić podejrzenia. Za przyczynę zgonu chłopca uznano epilepsje.

Następnie zastrzyki z insuliną pielęgniarka podała rocznej Kayley i pięciomiesięcznemu Paulowi. W tych dwóch przypadkach zespół medyczny zdołał uratować ich życia. Decyzją lekarzy zostali przeniesieni do innej placówki. Nie były to jedyne przypadki nagłego pogarszania się zdrowia, problemów z oddychaniem i sercem. Przykładem jest Michael, Chan i Bradley. Ich również udało się uratować, ale nieco mniej szczęścia miała dwumiesięczna Becky, która do szpitala trafiła ze względu na problemy żołądkowe.

Jej stan udało się ustabilizować, a więc została wypisana z oddziału. Po powrocie do domu Becky nagle podupadła na zdrowiu. Dziewczynka zmarła, zanim ponownie dotarła do szpitala. Wkrótce na oddział trafiła jej siostra bliźniaczka - Katie, którą również zaopiekowała się Beverley. U dziewczynki wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca. Przeżyła, ale jej zdrowie nie powróciło do normy. Doszło m.in. do zmian w obrębie mózgu. Wówczas nikt się nie spodziewał, że za wszystkim stoi Allitt. Matka bliźniaczek do tego stopnia była wdzięczna pielęgniarce za pomoc w opiece nad córkami, że poprosiła Beverley, by została matką chrzestną Katie.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Tatuaże znikają po śmierci? Grabarz rozwiewa wszelkie wątpliwości

Czwartą śmiertelną ofiarą była piętnastomiesięczna Claire, która chorowała na astmę. W tym przypadku również pojawiło się zatrzymanie akcji serca. Stało się to zaraz po tym, jak opiekę nad dziewczynką przejęła Allitt. Wówczas lekarzom udało się ją uratować. Nikt nie przewidział, że jej stan znów się pogorszy. Kolejny atak serca pod okiem Beverley odebrał życie Claire.

W sumie w krótkim czasie na oddziale pediatrycznym szpitala w Grantham pojawiło się kilkanaście przypadków zatrzymania akcji serca u dzieci. Mimo że większość udało się uratować, to u wielu zastrzyki serwowane przez pielęgniarkę doprowadziły do nieodwracalnych zmian w ich organizmach.

13-krotne dożywocie dla Beverley Allitt

Wkrótce zaczęto podejrzewać, że zgony dzieci nie były spowodowane chorobami, na które cierpiały. W sprawę zaangażowano policję. Funkcjonariusze od razu przesłuchali rodziny i personel medyczny. Wgląd w dokumentację wskazał im, że we krwi dzieci wykazano nadmiar insuliny i chlorku potasu.

Zeznania świadków pozwoliły znaleźć podejrzaną. Była nią Beverley Allitt. Ustalono, że to właśnie ona tuż przed atakami u dzieci znajdowała się w ich pobliżu i alarmowała lekarzy. Kolejne ustalenia pozwoliły policjantom aresztować pielęgniarkę. Postawiono jej zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa, a także wywołania uszczerbku na zdrowiu.

W 1993 roku sąd uznał, że jest winna zarzucanym jej czynom. Za zabójstwo czwórki dzieci, usiłowanie zabójstwa kolejnej trójki i wywołanie uszczerbku na zdrowiu u sześciu innych została skazana na karę 13-krotnego dożywocia z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 30 latach. To sprawiło, że zyskała miano anioła śmierci z Grantham.

Badania wykazały, że Beverley Allitt cierpi zarówno na zespół Münchhausena, jak i na przeniesiony zespół Münchhausena, który polega na wywoływaniu u siebie oraz innych objawów choroby.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cholesterol przyczynia się do największej liczby zgonów na świecie. Z powodzeniem redukuje go dieta roślinna Newseria Lifestyle