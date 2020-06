Bez smarfona ani rusz. Jakie aplikacje sprawdzą się podczas wakacyjnych podróży?

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Teraz obowiązkowym elementem przygotowań do wyjazdu jest nie tylko spakowanie walizek lub plecaków, ale również pobranie niezbędnych aplikacji. Podpowiadamy, które warto ściągnąć, by umilić i ułatwić podróż, i co zrobić, by dodatkowo zaoszczędzić.

Zdjęcie Bez wątpienia smartfon jest przydatnym towarzyszem podróży / 123RF/PICSEL

Współcześnie dobry smartfon jest równie niezbędnym elementem wakacyjnego wyjazdu jak jeszcze kilka lat temu mapa i zapas kliszy do aparatu fotograficznego. Z nowoczesnym telefonem nie zgubimy się w nowym miejscu, uwiecznimy na zdjęciach niezapomniane momenty, umilimy sobie czas na plaży z audiobookiem bądź podcastem, a to wszystko na jednym ładowaniu przez cały dzień. Jeśli zależy nam na dobrej jakości za niewygórowaną cenę, interesującą propozycją na rynku są smartfony Huawei Y6p i Y5p, posiadające dostęp do Huawei AppGallery, w której znajdziemy popularne aplikacje. Jakie z nich przydadzą się nam na wakacyjnym wyjeździe?

Ulubiona muzyka zawsze tam, gdzie my

Bezkresna podróż samochodem czy rowerem przez cały kraj - nieważne, jaki środek do przemieszczania się wybierzemy, podróż umili nam ulubiona muzyka. Trudno liczyć na radio, które nie zawsze odbiera i nie zawsze trafia w nasz gust. Najlepiej playlistę stworzyć samodzielnie. Tych, których irytują reklamy i ograniczenia aplikacji do streamingowania muzyki, na pewno zainteresuje nasze lifehackowe rozwiązanie - pobierając aplikację TIDAL z Huawei AppGallery na najnowsze smartfony Huawei oparte o HMS, otrzymujemy sześć miesięcy dostępu za darmo. To sprytny i prosty sposób na pół roku darmowej muzyki bez ograniczeń.

Internetowe zakupy

W ten sam sposób możemy dostać 20 zł na pierwsze zakupy (za minimum 50 zł) w aplikacji Allegro. Bez wątpienia przyda nam się taki kupon, gdy już w końcu rozsiądziemy się wygodnie w leżaku w promieniach słonecznych i zamiast biegać po galeriach handlowych, zrobimy sobie zakupy ze smartfonem w ręce. Pamiętajmy, że jesteśmy na wakacjach i kupujmy więc tylko to, co sprawi nam prawdziwą przyjemność.

Wygodne mapy w telefonie

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że atlasy samochodowe to przeżytek. Dużo łatwiej i szybciej korzysta się z nawigacji. Warto rozejrzeć się za dobrą aplikacją, dzięki której dojedziemy do celu, nie kończąc drogi w rzece, jak to bywało nie raz w przeszłości, gdy używaliśmy nieaktualizowanych map. Naszych oczekiwań nie zawiedzie AutoMapa. Możemy zacząć z niej korzystać zupełnie bezpłatnie, a oferta trwa bezterminowo. Jedynym warunkiem jest pobranie aplikacji na najnowsze urządzenia marki Huawei ze sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery. Modele objęte ofertą to Huawei Mate 30 Pro, P40, P40 Pro, P40 lite, P40 lite E, Y6p, i Y5p.

Bilety na komunikację miejską i dalekobieżną

Warto pobrać aplikację do kupowania biletów na komunikację miejską. Wystarczy wybrać w niej miasto, do którego jedziemy i podpiąć kartę płatniczą lub doładować aplikację odpowiednią kwotą. Podczas kontroli okazujemy jedynie wygenerowany kod QR i ewentualnie dokument uprawniający do zniżki. W niektórych tego typu aplikacjach można również kupować bilety na komunikację dalekobieżną i płacić za miejsca parkingowe. Niestety w tym przypadku nie możemy podsunąć żadnej atrakcyjnej oferty, prócz zwyczajnych zniżek ustawowych. Tym, których one nie obejmują, przyjdzie zapłacić pełną cenę biletu.

W trosce o bezpieczeństwo

Gdy wyjeżdżamy w góry, warto pobrać aplikację, dzięki której w szybki sposób wezwiemy na pomoc lokalnych ratowników GOPR. O konkretne aplikacje pytajmy w schroniskach lub przy wejściach do parków narodowych. Powinniśmy także pobrać aplikację z instrukcjami, jak zachować się w sytuacji wypadku, m.in. udzielić pierwszej pomocy.

Nie każdy wie, że niektóre telefony posiadają funkcję odnajdywania urządzenia w przypadku zagubienia go lub kradzieży. Ta funkcja przydaje się zarówno w podróży, jak i w życiu codziennym. Jak sprawdzić, czy nasz smartfon ją ma? Wystarczy wejść w ustawienia, a następnie w zakładkę "bezpieczeństwo" lub "prywatność". Tam powinniśmy odnaleźć możliwość uruchomienia opcji szukania telefonu w przypadku zagubienia.



Artykuł powstał we współpracy z marką Huawei.