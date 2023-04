Będziemy mówiły otwarcie, bez ogródek: od momentu wizyty Wagnera, który pomógł jej w objęciu funkcji przewodniczącej okręgu Narodowosocjalistycznego Związku Kobiet, nasza pani pięła się po partyjnej drabinie bardzo szybko. Ale nie bez trudności. Miała dwie żelazne zasady: całkowicie podporządkowywać się woli mężczyzn i bez litości, wszelkimi dostępnymi metodami zwalczać rywalki.

Po kilku miesiącach działalności, jeszcze w 1931 roku, Frau Klink skonsolidowała wszystkie organizacje kobiece podległe NSDAP w Badenii i objęła nad nimi władzę absolutną. Jej ambicje sięgały jednak o wiele dalej. Wagner nie miał pojęcia, że jego podopieczna uważnie śledzi ruchy polityczne Führera w ogólnonarodowej polityce. Nawet mu do głowy nie przyszło, że prośba pani Gertrud o możliwość stworzenia w regionie Służby Pracy Kobiet miała umożliwić jej przeniesienie do Berlina. Bo i skąd miałby wiedzieć, że to sugestia szepnięta do ucha naszej Frau przez Konstantina Hierla, szefa ogólnoniemieckiej Reichsarbeitsdienst. Hierl był nie tylko świetnym organizatorem, lecz także romantykiem, bowiem dowiedziawszy się o objęciu przez Hitlera urzędu kanclerskiego w styczniu 1933 roku, nie poszedł na uroczysty partyjny bankiet, tylko popędził przez całe Niemcy, by cieszyć się tą wiekopomną chwilą w ramionach naszej Frau.

Reklama

Wagner dałby się zapewne pokroić za wiedzę o możliwościach, jakie uzyskała Klink. Lojalność naszej pani nie sięgała jednak na tyle daleko, by informować swojego wcześniejszego protektora o relacji z Hierlem.

Zdjęcie Scholtz-Klink szybko pięła się po stopniach kariery wśród nazistowskich elit.Na zdjęciu podczas spotkania z okazji pierwszej rocznicy działalności NSDP w Generalnym Gubernatorstwie, 1941 rok / Materiały wydawcy / materiały prasowe

Romans ten pomógł jej w objęciu kluczowego stanowiska w Berlinie. W kwietniu 1933 roku została szefową ogólnonarodowych struktur Niemieckiej Służby Pracy Kobiet, tym samym stanęła na równi z przywódczyniami innych kobiecych ugrupowań. Sposobem na to, by związać wszystkie kobiety pod swoim przywództwem, miało być umiejętne posługiwanie się mężczyznami jako narzędziami do budowania coraz mocniejszej pozycji politycznej. Z czasem mieli to być mężczyźni z samego narodowosocjalistycznego szczytu. Takie plany snuła Frau Klink.

Po kilku kolejnych miesiącach Hierl nie miał już wystarczających wpływów, nie był więc pożądanym towarzyszem w dalszej drodze zawodowej Gertrud. Nasza pani ciesząca się ogromnym powodzeniem u mężczyzn zdecydowała się wówczas wyjść za zabójczo przystojnego lekarza, doktora Günthera Scholtza, który urzekł ją swoim uśmiechem, wiedzą i czarem. Jak miała ująć w jednej ze swoich powojennych książek: "Był prawdziwym kawalerem, całkowicie pozbawionym koszarowego poczucia humoru, tak bliskiego moim partyjnym kamratom"[2].

Pisząc o taktyce i strategii w politycznych potyczkach naszej Frau, warto jeszcze dodać, że elementem jej planu było przyjęcie pozy osoby całkowicie pokornej wobec mężczyzn, którzy mogli mieć wpływ na rozwój jej kariery. Okazywała nazistowskim dygnitarzom czołobitny szacunek. Skromność zachowań i powściągliwość języka to cechy, które zawsze bardzo nam u pani imponowały. One właśnie na przełomie 1933 i 1934 roku wyróżniały Frau Scholtz-Klink na tle innych czołowych działaczek, utwierdzając nowego, berlińskiego przełożonego, Roberta Leya, w przeświadczeniu o wyjątkowej dojrzałości politycznej nowej szefowej Służby Pracy Kobiet Rzeszy.

Weźmy na przykład tę, wspomnianą już, Paulę Sieber, zdolną ale nieumiejącą ukryć ambicji, rozgadaną, rozkrzyczaną, kwestionującą zasadność męskich postanowień, a przy tym - jak to by się powiedziało za zepsutych czasów Republiki Weimarskiej - kochającą życie kobietę. Czyli - jak byśmy powiedziały my, dziewczęta narodowosocjalistyczne - kobietę lubiącą alkohol, zdegenerowaną muzykę i przypadkowy, pospieszny seks, czasami z więcej niż jednym partnerem jednocześnie. Dekadencja. Eksces.

Pani stworzyła prosty plan.

Zdjęcie Zawsze elegancka i profesjonalna. Gertrud Scholtz-Klink podczas rozmowy z Arthurem Seyss-Inquart, Generalne Gubernatorstwo 1940 rok / Materiały wydawcy / materiały prasowe

Końcówka sierpnia 1934 roku była w Berlinie paskudna, nieustannie padało, a porywiste podmuchy wiatru szarpały na wszystkie strony naszymi flagami, które wedle nowego prawa miały wisieć na każdym budynku mieszkalnym w stolicy. Pułapkę zastawiłyśmy w bardzo przemyślany sposób. Pani Gertrud umiejętnie wybrała kilka z nas, abyśmy niepostrzeżenie wtopiły się w tłum i na dwa tygodnie zamieniły się w cień Pauli Sieber. Ambitna polityk nie korzystała z ochrony, jeździła własnym samochodem i niemal każdego wieczoru odwiedzała czynne jeszcze dekadenckie kluby. Była uzależniona od swoich seksualnych ekscesów. Założyłyśmy więc, że jeżeli młody, przystojny Żyd pojawiłby się w odpowiednim czasie i miejscu - schowawszy wcześniej za pazuchę kopertę otrzymaną od jednej z nas - to odniosłybyśmy sukces. Jak ustalił nasz dziewczęcy wywiad, Sieber naprawdę była w tych sprawach jak wściekły byk szarżujący przed siebie i wysoki, dobrze ubrany brunet był skazany na to, by stać się celem jej ataku.

Nakrycie tak wpływowej pani polityk w łóżku z Żydem nie tylko zniszczyło jej polityczną reputację, zamykając w praktyce drogę dalszej kariery, ale także postawiło pod znakiem zapytania lojalność Sieber wobec kraju i - co tu dużo mówić - wobec Führera. Owszem, ustawy norymberskie weszły w życie dopiero kilkanaście miesięcy później, nie można więc było mówić o oskarżeniu z paragrafu za pohańbienie rasy, jednak od niemal roku obowiązywało w Rzeszy inne prawo. Skorzystanie z niego pozwoliłoby trwale wyeliminować rywalkę naszej pani z pola walki.

Klika dni po naszej prowokacji o wpadce Sieber pisały już niemieckie gazety, a kilka spośród nas stało w gabinecie Gertrud Scholtz-Klink i na własne oczy widziało, jak nasza pani zakłada okulary i otwiera skoroszyt z uchwaloną w 1933 roku Ustawą o ochronie przed potomstwem dziedzicznie chorym. Przymusowa sterylizacja dotyczyła wedle dokumentu osób "dziedzicznie obciążonych". Scholtz-Klink uważnie wpatrywała się w punkty precyzujące, kto może zaliczać się do tej grupy, a jej palec zjeżdżał po liście przypadłości. A więc sterylizować można było schizofreników, cyklofreników, osoby z wrodzoną głuchotą i ślepotą, pląsawicą Huntingtona, narkomanów, alkoholików... I dalej: jednostki z marginesu społecznego, pensjonariuszy zakładów opiekuńczych i schronisk, wybranych więźniów zakładów karnych... Palec Frau nagle się zatrzymał: "w wybranych przypadkach przymusową sterylizację uzasadniają względy natury moralnej". Ustawodawca precyzował, że seksualna rozwiązłość mogła wynikać z defektu intelektualnego, stanowiąc wspólny korzeń dla braku zaradności życiowej i alkoholizmu. Warto było spróbować. Dotarcie do świadków, którzy zechcieliby zeznać przed nowo powołanym sądem zdrowia dziedzicznego o wyczynach Pauli Sieber, nie stanowiło problemu.

Zdjęcie Członkinie Bund Deutscher Mädel podczas pokazu taneczno-gimnastycznego, 1941 rok / Materiały wydawcy / materiały prasowe

Trudno dziś powiedzieć, czy pani Gertrud wiedziała, jak wygląda proces sterylizacyjny kobiety. Czy zadała sobie trud, aby dowiedzieć się, że machina, którą wprawiła w ruch, umiejętnie przekonując do sprawy Roberta Leya i Rudolfa Hessa, najpierw zaprowadzi jej polityczną rywalkę przed oblicze pragnących się wykazać młodych sędziów zdrowia dziedzicznego, a później wprost na salę operacyjną, na której Sieber podzieli los 400 tysięcy kobiet i mężczyzn przymusowo wysterylizowanych w III Rzeszy? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że o ile u mężczyzn zabieg ten oznaczał po prostu przecięcie nasieniowodu i był przeprowadzany w miejscowym znieczuleniu, o tyle u kobiet wiązał się z koniecznością otwarcia powłok brzusznych, co oznaczało wielotygodniowy, bolesny proces gojenia. Stanowiło to jednak błahostkę w porównaniu ze zdruzgotaniem psychiki niemieckiej kobiety, której odbierano sens życia. Wedle słów Führera posiadanie dzieci było bowiem istotą egzystencji każdej Niemki, absolutną esencją człowieczeństwa.

Snując plany o byciu równą mężczyznom, nasza pani nie zapominała o tym, co stanowiło esencję jej służby dla Niemiec, a mianowicie o nas: o młodych, chętnych do poświęceń dziewczętach z BDM. Całe nasze życie przebiegało dokładnie wedle drobiazgowych wytycznych zatwierdzonych przez Gertrud Scholtz-Klink.

Przede wszystkim musiałyśmy w pełni zdawać sobie sprawę z tego, co jest dla nas najważniejsze, a istotą naszej egzystencji było macierzyństwo. Warto w tym miejscu podkreślić: nie małżeństwo, ale właśnie urodzenie Führerowi jak największej liczby dzieci - przyszłych żołnierzy stanowiło sedno naszego jestestwa i my w pełni to rozumiałyśmy. Zdawałyśmy sobie sprawę, że w Mein Kampf Führer poświęcił trzydzieści stron edukacji chłopców, a tylko dwa zdania nauce dziewcząt. Napisał: Również i w tym wypadku główny nacisk należy położyć na wychowanie cielesne, a dopiero potem na kształtowanie wartości duchowych i w końcu intelektualnych. Celem wychowania dziewcząt musi być niezmienne przygotowanie ich do roli przyszłych matek[3].

W 1935 roku nasza Frau zatwierdziła w oparciu o te słowa plan naszej edukacji w szkołach powszechnych. Placówki koedukacyjne zniknęły z dnia na dzień. Chłopcy mieli się uczyć sami nauk niezbędnych podczas prowadzenia wojny: chemii, fizyki, geometrii. My natomiast otrzymałyśmy od naszej Frau plan lekcji w całości oparty na FrauenSchaffen - zajęciach kobiecych. Każdy dzień w szkole dzielił się zazwyczaj na trzy części: zaczynałyśmy od Handarbeit - nauki prac ręcznych niezbędnych podczas prowadzenia domu. Później przychodził czas na Hauswirtschaft - pranie, gotowanie, składanie ubrań i prace w ogrodzie.

Zdjęcie Rudolf Hess i Gertrud Scholtz-Klink mieli bardzo bliską relację. Na zdjęciu widoczni podczas zjazdu niemieckich organizacji kobiecych NS-Frauenschaft i Deutsche Frauenwerk, 1936 rok / Materiały wydawcy / materiały prasowe

Jedna z najtrudniejszych zagadek matematycznych. Tylko 10% zna poprawną odpowiedź

Ten wyjątkowy rytuał przyniesie ci niezwykłe korzyści. Masz czas do 6 kwietnia

Główna wygrana w Lotto? Skreślając te liczby, masz szansę na zastrzyk gotówki. To najpopularniejsza kombinacja

"Święta jeszcze się nie zaczęły, a ja już mam ich serdecznie dosyć", "Mamusia uważa, że bałagan w domu jest niekatolicki" LIST Najważniejszym przedmiotem była jednak Pflege. Płeć. Najwięcej lekcji dotyczyło tematu organów rozrodczych, poczęcia, porodu, czystości rasowej, jak również eugeniki oraz - jeśli można się tak wyrazić - tajemnic męskiej seksualności. Nasze nauczycielki ostrzegały nas bowiem, że mężczyźni mają swoje sposoby na uniknięcie zapłodnienia i często je stosują, mimo że Rzesza całkowicie zdjęła z nich odpowiedzialność finansową za poczęte dzieci. Nasze nauczycielki Pflege niemal codziennie powtarzały nam że my, niemieckie kobiety, możemy zaznać głębokich emocjonalnych i duchowych doświadczeń związanych z poczęciem dziecka ze zdrowym młodym mężczyzną, bez krepujących więzów staromodnej instytucji małżeństwa.

Zajęcia praktyczne Pflege odbywały się podczas Landjahr - wiosenno-letnich obozów BDM na wsi. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w zasadzie wszystkie spośród nas, niemieckich dziewcząt, należały do tej organizacji. Jeżeli którakolwiek młoda kobieta się wyłamała, była traktowana jak wróg państwa. Rówieśnice nie podawały jej ręki.

W corocznych zlotach na świeżym powietrzu uczestniczyło około miliona młodych niemieckich kobiet. Do związku, który bezpośrednio podlegał naszej Frau, między 1934 a 1945 rokiem zapisało się sześć milionów Niemek. To była siła, która miała wydać na świat całe pokolenie nadludzi, a na letnich obozach uczono nas, jak tego w praktyce dokonać.

Po pierwsze, nasze Landjahr zawsze lokalizowano w pobliżu niewielkich miasteczek, wsi lub obozów dla chłopców, nigdy w całkowitej głuszy. Po drugie, zachęcano nas, byśmy po zakończeniu obowiązkowych szkoleń i rytuałów, w czasie wolnym, nawiązywały kontakty z rówieśnikami. Po trzecie, uświadamiano nam, że powrót z letniego obozu w stanie błogosławionym będzie czymś najwspanialszym, co może nas spotkać, największym darem dla Adolfa Hitlera. Wreszcie, uczono detali, zachowań, które miały pomóc w zajściu w ciążę. Podkreślano konieczność uważności, niezbędną w finalnym momencie, kiedy to ewentualnego uciekiniera powinnyśmy przytrzymać nogą, kładąc mu piętę na pośladku. Nie były to spontaniczne rady, były to wytyczne pisemnie zatwierdzone przez Gertrud Scholtz-Klink.

"Mamy strasznie dużo pracy i bardzo mało czasu, Gertrud"

Jego gabinet przy Prinz-Albrecht Strasse 8 był taki jak on sam - banalny, bez wyrazu, zawalony wielkimi, ciężkimi meblami, które w pierwszym odruchu wstawiłby tam każdy, komu powierzono by zadanie urządzenia biura Reichsführera SS.

Zdjęcie Obchody święta wiosny przez Hitlerjugend w Zakopanem. Na zdjęciu dziewczęta z Bund Deutscher Mädel tańczące u podnóża Wielkiej Krokwi, 1944 rok / Materiały wydawcy / materiały prasowe

"Poczciwy Himmler" - tak zwykł mawiać o nim Führer. Zawsze kiedy widział naszą panią, zrywał się na równe nogi, łapał za rękę, podsuwał ją pod wąsate nozdrza i składał na niej mokry pocałunek. Jednak tym razem, w drugiej połowie lipca 1941 roku, drugi człowiek w Rzeszy miał zatroskaną minę. Możemy przypuszczać, że wiedział o nerwowej rozmowie naszej Frau z Hitlerem, poświęconej ucieczce Hessa, choć prawdą było również to, co powiedział na powitanie: "Mamy strasznie dużo pracy i bardzo mało czasu, Gertrud".

- Siadaj - zaczął bez zbędnych ceregieli, rozkładając przed Scholtz-Klink plany, które dobrze znała, wszakże dwa lata wcześniej poświęcili kilka tygodni na wspólne opracowanie pierwszego obozu dla kobiet z prawdziwego zdarzenia. Niby miała być tylko zapoznana z koncepcją obozu nad brzegiem jeziora Schwedt, zlokalizowanego na piaskach meklemburskich. W istocie jednak służyła radą, a nawet starała się przekonać głównego twórcę systemów obozowych do pewnych rozwiązań w Ravensbrück. Latem 1938 roku wypili razem dziesiątki herbat, zjedli kilkanaście posiłków i doszli do wielu wspólnych wniosków.

Prezentujemy fragment książki ""Złe. Kobiety w służbie III Rzeszy" Marka Łuszczyny, która ukazała się nakładem Wydawnictwa ZNAK.

To dzięki Scholtz-Klink w pierwszych latach funkcjonowania Ravensbrück był obozem wzorcowym - Musterlagerem, z blokami pomalowanymi na zielono, otoczonymi rabatkami z czerwoną szałwią. Robiło to naprawdę korzystne wrażenie, bowiem widać było w tym zadbanym, uporządkowanym projekcie delikatność i wyczucie kobiecej ręki.

- Musimy w ciągu dwóch tygodni przygotować obóz na przyjęcie co najmniej siedmiu tysięcy więźniarek, co wiąże się ze znaczną rozbudową - powiedział Heinrich Himmler. - Konieczne jest znalezienie pracowników, którzy w tak krótkim czasie postawią co najmniej dwanaście długich baraków, dzielonych na dwa bloki, od trzystu do pięciuset osób każdy. Oparł czoło na dłoni i markotnym tonem, jak gdyby na wpół do siebie, referował naszej pani powody, dla których ją wezwał. - Po prostu nie chciałbym robić nic bez twojej wiedzy. Nie mam już pod ręką siły roboczej z Sachsenhausen, bo w większości ludzie ci są zatrudnieni przez przemysł zbrojeniowy. Mogę co prawda użyć więźniów z Dachau, ale to z kolei stawia przed nami wyzwania logistyczne, droga Gertrud, bowiem... - zawahał się, jak gdyby przyszło mu coś do głowy, poprawił okulary - musiałbym nie tylko przewieźć na odległość siedmiuset kilometrów dwa tysiące więźniów i tak zorganizować im pracę w Ravensbrück, by każdy ukończony przez nich barak natychmiast był zajmowany przez napływające transporty kobiet. Dachau jest daleko, spójrz. - Pokazał oba punkty na mapie. - Nie da się zacząć pracy wcześniej niż za tydzień. Tak, tego rodzaju rozwiązanie jest niezbędne. Niech oni budują, a życie obozowe musi toczyć się własnym rytmem. Spróbuję jeszcze skontaktować się ze Spee­rem, może on będzie mi w stanie dać jakichś ludzi. Ale czy to zadziała? W obozie będzie kilkaset osób więcej. Powiem szczerze: moje serce jest pełne niepokoju, czy uda się gładko przeprowadzić tę rozbudowę...

[1] RAD - z niem. Służba Pracy Rzeszy.

[2] G. Scholtz- Klink, Die Frau im Dritten Reich: E. Dokumentation, Tubingen 1978, s. 232. Tłum. własne autora.

[3] A. Hitler, Mein Kampf, Zentraverlag der NSDAP, München 1939.

Zdjęcie "Złe. Kobiety w służbie III Rzeszy. Prawdziwe historie" Marek Łuszczyna, Wydawnictwo ZNAK / materiały prasowe