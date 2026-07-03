Borowiki aż wysypują się z koszyka. W tym województwie jest ich najwięcej
Borowiki ceglastopore i usiatkowane, kurki, maślaki. Choć niektórym może być trudno w to uwierzyć, w polskich lasach grzybowe eldorado już się zaczęło. Grupowicze zrzeszeni na facebooku podzielili się swoimi okazami, zachęcając innych do wypraw do lasu.
Nie tylko jesienią warto wybrać się na grzyby
Choć czerwiec i lipiec raczej nie kojarzą się z odpowiednim czasem na porządne zbiory grzybów, zapaleni zbieracze w niektórych miejscach w Polsce już chwalą się na facebookowych grupach naprawdę udanymi łowami. Kosze pełne grzybów a także fotografie pojedynczych okazów borowików, kani, kurek zaskoczyły wiele osób do tego stopnia, że pod niektórymi zdjęciami pojawiały się pytania w komentarzach, czy nie są to zdjęcia wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Ale okazuje się, że rzeczywiście można zebrać pokaźne ilości pysznych i świeżych grzybów. Gdzie dokładnie?
Lasy zapełniają się grzybami
Na grupie "Grzyby - moja pasja", która zrzesza aż 90 tys. użytkowników Facebooka, Rysio Grzyboznawca opublikował filmik, który oszołomił pasjonatów zbierania grzybów. Pełny kosz borowików na początku lipca? To możliwe w województwie lubuskim.
"Jesień? Jeszcze nie… A prawdziwki już są! Borowiki usiatkowane nie oglądają kalendarza. Gdy warunki dopisują, potrafią zaskoczyć pięknymi okazami i przypomnieć, że sezon na leśne emocje zaczyna się znacznie wcześniej. Kto już wypatruje letnich prawdziwków?" - takim podpisem opatrzył filmik i zdjęcie swoich zbiorów.
Z kolei na grupie FUNGI.PL pan Władysław Sowiński pochwalił się swoimi zbiorami spod Babiej Góry: "Z dzisiejszego grzybobrania przed deszczem. Borowiki usiatkowane, maślaki, ceglastopore. W końcu pojawiło się coś więcej pod Babią Górą" - napisał, dodając zdjęcia.
Na grupie Grzybofile pani Maryna Rubel dodała zdjęcie, na którym pozuje z dwoma koszami grzybów. "W tym roku grzybów zdecydowanie mniej niż w zeszłym - las jakby oszczędniejszy, a wyprawy bardziej "na szczęście" niż na pewny zbiór. Rok temu koszyki szybko się zapełniały, teraz trzeba się nachodzić, żeby coś sensownego znaleźć. Ale może właśnie dlatego każda sztuka cieszy bardziej" - podpisała zdjęcie.
Jak widać, pomimo suszy i wysokich temperatur, grzyby już pojawiają się w lasach, warto więc wybrać się na spacer i sprawdzić, czy w naszych okolicach natura nie przygotowała dla nas pysznej niespodzianki. Ale nawet, jeśli koszyk pozostanie pusty, warto pokrzepić się słowami grupowiczów: nie zbiory są najważniejsze, a kontakt z naturą i same poszukiwania.
Udało się wam już znaleźć grzyby w tym roku?
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