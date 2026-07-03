Borowiki aż wysypują się z koszyka. W tym województwie jest ich najwięcej

Olga Klamecka

Oprac.: Olga Klamecka

Borowiki ceglastopore i usiatkowane, kurki, maślaki. Choć niektórym może być trudno w to uwierzyć, w polskich lasach grzybowe eldorado już się zaczęło. Grupowicze zrzeszeni na facebooku podzielili się swoimi okazami, zachęcając innych do wypraw do lasu.

Starszy mężczyzna w niebieskiej kurtce idzie przez las, niesie wiadro i kosz pełen grzybów.
Grzybiarze w niektórych miejscach Polski już chwalą się pokaźnymi zbiorami (fot. Rysio Grzyboznawca - grupa fb Grzyby - moja pasja)East News/ARKADIUSZ ZIOLEK/East News/Arkadiusz BarbarowskiEast News

Nie tylko jesienią warto wybrać się na grzyby

Choć czerwiec i lipiec raczej nie kojarzą się z odpowiednim czasem na porządne zbiory grzybów, zapaleni zbieracze w niektórych miejscach w Polsce już chwalą się na facebookowych grupach naprawdę udanymi łowami. Kosze pełne grzybów a także fotografie pojedynczych okazów borowików, kani, kurek zaskoczyły wiele osób do tego stopnia, że pod niektórymi zdjęciami pojawiały się pytania w komentarzach, czy nie są to zdjęcia wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Ale okazuje się, że rzeczywiście można zebrać pokaźne ilości pysznych i świeżych grzybów. Gdzie dokładnie?

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Tomasz Kromp

Lasy zapełniają się grzybami

Mężczyzna w gumowych butach trzyma wiklinowy koszyk wypełniony świeżo zebranymi grzybami podczas spaceru po lesie.
W których zakątkach Polski można już ruszać na grzybobranie?123RF/PICSEL

Na grupie "Grzyby - moja pasja", która zrzesza aż 90 tys. użytkowników Facebooka, Rysio Grzyboznawca opublikował filmik, który oszołomił pasjonatów zbierania grzybów. Pełny kosz borowików na początku lipca? To możliwe w województwie lubuskim.

"Jesień? Jeszcze nie… A prawdziwki już są! Borowiki usiatkowane nie oglądają kalendarza. Gdy warunki dopisują, potrafią zaskoczyć pięknymi okazami i przypomnieć, że sezon na leśne emocje zaczyna się znacznie wcześniej. Kto już wypatruje letnich prawdziwków?" - takim podpisem opatrzył filmik i zdjęcie swoich zbiorów.

Z kolei na grupie FUNGI.PL pan Władysław Sowiński pochwalił się swoimi zbiorami spod Babiej Góry: "Z dzisiejszego grzybobrania przed deszczem. Borowiki usiatkowane, maślaki, ceglastopore. W końcu pojawiło się coś więcej pod Babią Górą" - napisał, dodając zdjęcia.

Na grupie Grzybofile pani Maryna Rubel dodała zdjęcie, na którym pozuje z dwoma koszami grzybów. "W tym roku grzybów zdecydowanie mniej niż w zeszłym - las jakby oszczędniejszy, a wyprawy bardziej "na szczęście" niż na pewny zbiór. Rok temu koszyki szybko się zapełniały, teraz trzeba się nachodzić, żeby coś sensownego znaleźć. Ale może właśnie dlatego każda sztuka cieszy bardziej" - podpisała zdjęcie.

Jak widać, pomimo suszy i wysokich temperatur, grzyby już pojawiają się w lasach, warto więc wybrać się na spacer i sprawdzić, czy w naszych okolicach natura nie przygotowała dla nas pysznej niespodzianki. Ale nawet, jeśli koszyk pozostanie pusty, warto pokrzepić się słowami grupowiczów: nie zbiory są najważniejsze, a kontakt z naturą i same poszukiwania.

Udało się wam już znaleźć grzyby w tym roku?

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