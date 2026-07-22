Bułgarski zwyczaj, który zaskakuje Polaków. Chodzi o ten gest głową

Bułgarzy mają jeden zaskakujący, szczególnie dla nas, Polaków, zwyczaj. Chodzi o kiwanie głową w górę i w dół, które w ich języku oznacza "nie". Co ciekawe, kręcenie głową na boki oznacza "tak". Ten zwyczaj przysparza turystom sporo problemów i utrudnia kontakt z Bułgarami, np. podczas zakupów, kolacji w restauracji czy rozmów.

W większości krajów, także w Polsce, kiwanie głową w górę i dół oznacza "tak", a na boki - "nie". Skąd wzięła się więc ta bułgarska tradycja? Najpopularniejsza opowieść mówi o czasach niewoli osmańskiej. To wtedy Turcy mieli zmuszać Bułgarów do zmiany wiary pod groźbą śmierci. Więźniowie kręcili więc głową na "nie", udając, że się zgadzają. Niektórzy sądzą jednak, że zwyczaj ten jest jeszcze starszy i jest nawykiem powiązanym z dawnymi plemionami.

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Nawyki i zwyczaje, które zaskoczą cię w Bułgarii

Zwyczaj związany z kiwaniem głową to oczywiście nie jedyna niespodzianka, jaka spotkać nas może w Bułgarii. Warto pamiętać, że na wszystkie radosne okazje kupuje się w tym kraju wyłącznie nieparzystą liczbę kwiatów. Parzysta liczba zarezerwowana jest bowiem dla uroczystości żałobnych.

Bułgarzy mają dość luźne podejście do upływającego czasu. "Ajde, spokojno" (nie spiesz się, wszystko się ułoży) to jedno z ich ulubionych zdań. Punktualność to dla nich pojęcie względne...

Ciekawym świętem jest Kukeri (Кукери), podczas którego mężczyźni ubierają się w wielkie, włochate stroje i straszne maski z dzwonkami. Szalonym tańcem starają się wypędzić z zimowych wsi złe duchy.

Pierwszego marca Bułgarzy świętują Babę Martę (Баба Марта), obdarowując się tego dnia biało - czerwoną nitką (martenicą), która ma przynieść im zdrowie i szczęście. Co ciekawe, noszą ją aż do pojawienia się pierwszego bociana lub kwitnącego drzewa.

Ciekawym zwyczajem jest również Trifon Zarezan (Трифон Зарезан). To święto wina, które mieszkańcy Bułgarii obchodzą 14 lutego, czyli w dzień, gdy cały świat świętuje Walentynki. Podczas tego święta symbolicznie przycinają oni winorośle w ogrodach, by zyskać obfite plony.

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