Bynajmniej, przynajmniej...? Miejscami trudny quiz z języka polskiego

Myślisz, że polski nie ma przed tobą tajemnic? A może stare i nowe zasady czasem się plączą? Przygotowaliśmy zestaw 20 pytań z języka polskiego - są tu zarówno te prostsze, jak i takie, które potrafią nam, Polakom, sprawiają trudność. Sprawdź znajomość dawnych i aktualnych zasad, poćwicz czujność językową i przekonaj się, czy intuicja zawsze podpowiada dobrze.

Cztery osoby stojące przed tablicą z kolorowymi chmurkami symbolizującymi rozmowę, ubrane w casualowe ubrania, prowadzą żywą dyskusję trzymając kartki papieru.
Najpopularniejsze błędy językowe Polaków123RF/PICSEL

To nie jest szkolny sprawdzian, tylko językowa zabawa z lekkim twistem. Idealna na chwilę przerwy, mały trening głowy albo szybki test "czy na pewno wiem?".

Gotowi podjąć wyzwanie?

