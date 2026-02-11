Bynajmniej, przynajmniej...? Miejscami trudny quiz z języka polskiego
Myślisz, że polski nie ma przed tobą tajemnic? A może stare i nowe zasady czasem się plączą? Przygotowaliśmy zestaw 20 pytań z języka polskiego - są tu zarówno te prostsze, jak i takie, które potrafią nam, Polakom, sprawiają trudność. Sprawdź znajomość dawnych i aktualnych zasad, poćwicz czujność językową i przekonaj się, czy intuicja zawsze podpowiada dobrze.
To nie jest szkolny sprawdzian, tylko językowa zabawa z lekkim twistem. Idealna na chwilę przerwy, mały trening głowy albo szybki test "czy na pewno wiem?".
Gotowi podjąć wyzwanie?
