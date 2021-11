Jakość życia seksualnego zależy od mięśni dna miednicy

Wpływ na jakość życia seksualnego ma wiele czynników. Permanentny stres, niedobory snu, niezdrowa dieta i brak ruchu skutecznie obniżają libido i przyczyniają się do problemów w sypialni. Zadbanie o zdrowy styl życia to jednak nie wszystko - w przypadku kobiet bardzo istotną rolę odgrywają mięśnie dna miednicy, które warto trenować, by zwiększyć odczuwanie przyjemności podczas współżycia.

Mięśnie miednicy stanowią strukturę, która wraz z więzadłami i powięzią tworzy podporę dla organów wewnętrznych. Zdrowe mięśnie dna miednicy charakteryzują się dużą siłą i elastycznością. Ich prawidłowe napięcie, elastyczność i ukrwienie wpływa na intensywniejsze doświadczanie przyjemności podczas współżycia.

Reklama

Ćwiczyć te mięśnie można na różne sposoby. Dość nieoczywistą metodę zaproponowali właśnie naukowcy z Chin. Doszli oni do wniosku, że istotną rolę odgrywają właściwie dobrane buty. Zespół badaczy z Fudan University w Szanghaju dokonał analizy z udziałem 1263 kobiet, które zostały zapytane o jakość życia intymnego oraz noszone na co dzień obuwie.

Zdjęcie Zdaniem naukowców ten szczegół może odmienić życie seksualne / 123RF/PICSEL

Chcesz podnieść jakość życia seksualnego? Noś odpowiednie buty

Jak się okazało, kluczowe znaczenie miała wysokość obcasa. Panie, które spędzały kilka godzin dziennie w butach na około pięciocentymetrowym obcasie, deklarowały częstsze osiąganie orgazmu podczas stosunku niż te, które wybierały obuwie z płaską podeszwą.

Rozczarują się jednak miłośniczki bardzo wysokich obcasów - zależności tej nie odnotowano bowiem w przypadku czółenek na kilkunastocentymetrowej szpilce. Pamiętać należy także o tym, że noszenie butów na zbyt wysokim obcasie powiązane jest ze zwiększonym ryzykiem kontuzji i zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego.

Jaki obcas wybrać, by czerpać większość przyjemność podczas współżycia?

Uczeni wyjaśniają, że chodzenie w butach na pięciocentymetrowym obcasie sprawia, że podczas poruszania się mięśnie dna miednicy wielokrotnie się kurczą, co korzystnie wpływa na ich kondycję. Wybieranie takiego obuwia ma jeszcze jedną ważną zaletę - wzmocnienie mięśni dna miednicy, które podtrzymują pęcherz, zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów z nietrzymaniem moczu.

"Problemy z tą grupą mięśni mogą prowadzić do dysfunkcji seksualnych, a także nietrzymania moczu i dolegliwości bólowych. Rezultaty naszej analizy pokazują, że noszenie odpowiedniego obuwia może pomóc kobietom w trenowaniu tych mięśni" - komentują autorzy badania, którego wyniki ukazały się właśnie na łamach czasopisma "Translational Andrology and Urology".

Zdjęcie Jakie buty wybrać? Naukowcy nie mają wątpliwości / 123RF/PICSEL

***

Przeczytaj również:



Rekord! Rzeźba Magdaleny Abakanowicz sprzedana za 11 mln złotych

Polskie gwiazdy zaliczyły poważną halloweenową wpadkę

Wzburzona Maryla Rodowicz opowiada o byłym mężu! Nie hamowała się

Zobacz również: