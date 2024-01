Jak trenować na rowerze stacjonarnym?

Rower stacjonarny to urządzenie, które znajdziemy w każdej siłowni. Jednak jego zaletą jest to, że z powodzeniem możemy go trzymać w domu i w swoich czterech ścianach uskuteczniać trening. Rower stacjonarny polecany jest zwłaszcza osobom, które obawiają się przeciążenia stawów i kolan, co bez wątpienia ma miejsce np. podczas biegania. A to z kolei bardzo istotne w przypadku osób chcących zacząć treningi, ale mających dużą nadwagę.

Ryzyko odniesienia kontuzji podczas korzystania z roweru stacjonarnego jest minimalne.

Rower stacjonarny to doskonały sposób na wykonanie treningu cardio. Jeśli intensywność treningu będzie oscylować w okolicach 60-70 proc. tętna maksymalnego, wówczas efektywnie zaczniemy spalać tkankę tłuszczową.

Inną formą treningu na rowerze stacjonarnym są interwały. Bardzo wysoka intensywność - 85-92 proc. tętna maksymalnego zdecydowanie poprawi wytrzymałość i wydolność organizmu. Trening interwałowy polega na bardzo intensywnej jeździe na wysokim tętnie naprzemiennie z ze spokojną jazdą.

Z kolei osoby chcące korzystać z roweru stacjonarnego raczej rekreacyjnie, powinny utrzymać intensywność na poziomie 65-85 proc. tętna maksymalnego.

Regularny trening na rowerze stacjonarnym dla osób początkujących powinien obejmować trzy jednostki treningowe w tygodniu po 20-40 minut każdy. Już po miesiącu takiego treningu można zauważyć pierwsze efekty.

Kto może jeździć na rowerze stacjonarnym?

Rower stacjonarny to idealne urządzenie dla wszystkich - zaawansowanych i profesjonalnych sportowców, sportowców amatorów oraz dla osób starszych, chcących cieszyć się dobrym zdrowiem poprzez regularną aktywność fizyczną.

Na rynku znajdziemy mnóstwo różnych modeli rowerów stacjonarnych, a ich ceny różnią się w zależności od zaawansowania takiego urządzenia. Podczas dokonywania wyboru roweru stacjonarnego warto zatem porozmawiać ze specjalistami, którzy dobiorą rower do naszych potrzeb. Osoby zmagające się z problemami z kręgosłupem również mogą kupić taki rower stacjonarny, który odciąży ich plecy.

Trening na rowerze stacjonarnym - zalety

Jazda na rowerze stacjonarnym zdecydowanie wpływa na poprawę zdrowia. Do największych zalet takiego treningu zalicza się: poprawę pracy układu sercowo-krążeniowego, zwiększenie wydolności płuc, spalanie tkanki tłuszczowej, obniżenie ciśnienia krwi, poprawę mięśni nóg, wysmuklenie i ujędrnienie ciała i sylwetki, redukcję stresu, lepsze samopoczucie.